Desdemona Balzano cacciata da Uomini e Donne: “Era una telefonata registrata, ecco cosa avevo detto” Desdemona Balzano, allontanata da Uomini e Donne nella puntata in cui è stata accusata di avere sfruttato il programma per trarne visibilità, racconta a Fanpage.it la sua versione dei fatti: “Telefonata registrata a mia insaputa, è stata violata la mia privacy. L’offesa di Gianni Sperti tagliata dopo l’intervento dei miei avvocati”.

A cura di Stefania Rocco

Desdemona Balzano è la ex dama del trono over di Uomini e Donne allontanata da Maria De Filippi nella puntata del 15 marzo scorso (qui il video). La donna è stata accusata di avere sfruttato la visibilità offerta dal programma per trarne un profitto personale. Un’accusa che Desdemona, che ha raccontato di avere denunciato Armando Incarnato e Gianni Sperti, commenta in un’intervista rilasciata a Fanpage.it.

Che cosa ha pensato mentre Maria De Filippi la cacciava dallo studio?

Ero frastornata, non capivo cosa stesse accadendo. Ho capito solo che c’erano dei miei audio che non ho dato il consenso affinché fossero riprodotti perché non sapevo di cosa si trattasse. Se Maria De Filippi ha ritenuto che non dovessi stare in studio, va bene. La rispetto, e infatti non l’ho querelata. Non ho querelato nemmeno la redazione e la Fascino. Rispetto agli audio, si tratta dello stralcio di una telefonata privata fatta con Alessandro Schiavone che è stata registrata.

Ha raccontato di avere denunciato anche Gianni Sperti e Armando Incarnato, sebbene l’audio non sia stato riprodotto in studio. Su cosa si basa la querela?

Non avevo acconsentito al fatto che Gianni Sperti ascoltasse quell’audio. Ho detto “no” tre volte perché volevo ascoltarli prima di decidere se farli ascoltare a terzi. Il contenuto di quell’audio, sebbene non riprodotto pubblicamente, è stato diffuso quando Gianni Sperti ha raccontato e commentato quello che aveva sentito. L’ho querelato insieme ad Alessandro Schiavone e Armando Incarnato.

Nel comunicato in cui annuncia la querela, fa riferimento a "informazioni falsificate". Quali?

Prendere 5 frasi di una conversazione che dura un’ora equivale a decontestualizzarla. Non puoi prenderne uno stralcio e interpretarlo affinché il significato cambi.

Ci sarebbero dei passaggi in cui dice che le sarebbe servito restare a Uomini e Donne perché deve lavorare e vuole fare l’attrice. Quale parte è stata fraintesa?

Non l’ho mai detto. Ho detto “Cercherò di stare lì dentro più tempo possibile”. Ma l’ho detto mesi prima. Può anche significare che intendevo conoscere più persone possibile, non che intendevo restare là per diventare famosa. La visibilità? Ho firmato un contratto in cui mi dicono che non avrei percepito alcun compenso ma che avrei potuto godere della visibilità che la trasmissione offre. È nel contratto, lo firmano tutti quelli che fanno parte del parterre. Per quanto riguarda l’amore, in trasmissione l’ho trovato per cui il format funziona.

Che attinenza ha questa liberatoria con il fatto che lei dica di voler restare in trasmissione il più possibile?

Io dico “Cercherò di rimanere il più possibile, tu sai il perché”. Potrebbero esserci tante chiavi di lettura. Potrei voler restare per conoscere più persone, perché vengo da una situazione sentimentale difficile. L’ho detto dall’inizio che avrei voluto frequentare più persone perché fuori da quel contesto non avrei potuto farlo. Non ho mai parlato di visibilità, non uso mai quella parola. Ho unito le due cose: la ricerca dell’amore e la possibilità di tornare a intraprendere il lavoro che facevo prima.

Riascoltiamo le accuse che le sono state mosse da Sperti e Incarnato in trasmissione. Adesso che è trascorso qualche giorno, che cosa risponde?

Non posso rispondere, c’è un procedimento in atto. Quello che posso dire è che la privacy non va violata. Né la mia, che sono solo una che è stata 15 minuti in televisione, né quella di un politico o di chiunque altro. Non posso pensare di essere stata registrata mentre faccio una telefonata da casa mia e che quella telefonata sia stata inviata a un terzo per ledermi.

Desdemona Balzano

Nella puntata in cui è stata allontanata dal programma si parla di un servizio a pagamento chiamato "Parla con Desdemona". Di che cosa si tratta?

È un servizio che non è mai stato avviato. Ci era venuta questa idea perché su Instagram ricevevo messaggi di donne che mi chiedevano dei consigli. Inizialmente mi era sembrata una buona idea, poi ci ho pensato meglio e, non volendo lucrare sulle insicurezze delle persone, ho deciso di non avviare il servizio. Non ho fatto nemmeno una telefonata.

Il servizio prevedeva che, dietro un pagamento di 30 euro, la persona interessata potesse parlare con lei per 30 minuti e ricevere dei consigli. È psicologa?

Ma no (ride, ndr). Parlo di consigli sul trucco, sull’abbigliamento, sulla skincare. Consigli di immagine.

Parla al plurale. Con chi aveva concordato questo servizio?

Con una persona.

Il suo manager?

Dipende che cosa si intende per manager. È una persona che mi dava dei consigli sull’abbigliamento e mi segue un po’ Instagram. Non ho un manager.

Dopo essere stata allontanata, è tornata in trasmissione per scusarsi e provare a rientrare. Ma se si era già innamorata di Giuseppe, perché tornare nel parterre?

Non volevo rientrare. Avevo chiesto alla redazione di parlare in privato con Maria, mi è stato risposto che non era possibile così sono rientrata. Non intendevo restare.

C’è un passaggio in cui sembra voler restare, tanto che si scusa come De Filippi le aveva detto che avevano fatto quelli che sono rientrati dopo episodi analoghi.

Non era per restare, non mi interessava. Però mi stavano trattando in un modo che non meritavo. In studio c’erano persone che non erano in trasmissione un po’ per visibilità e un po’ per trovare l’amore. Avevano proprio dato vita a storie finte ed erano ancora sedute lì, non credo abbiano ricevuto lo stesso trattamento.

Cosa è accaduto dietro le quinte dopo che ha lasciato lo studio?

Sono stata molto male. Sono tornata in camerino dove mi hanno portato le mie cose. Nessuno è venuto a consolarmi, solo Giuseppe che è venuto a prendermi con la sua macchina e mi ha abbracciato. Mi sono sempre trovata benissimo con tutti quelli che lavorano a Uomini e Donne. Probabilmente, in quella situazione non sapevano cosa fare. Ma non li giudico, erano sul posto di lavoro.

Ha sentito qualcuno dopo?

Ho mandato un messaggio a una persona della redazione chiedendo che fossero omesse alcune offese ma non ho ricevuto risposta.

Cosa aveva chiesto che fosse omesso?

Soprattutto una cosa che mi ha detto Gianni Sperti. Si trattava di un’offesa, ma preferisco non parlarne. Dal montaggio è stata eliminata.

Le sono venuti incontro, quindi.

Sì, mi sono venuti incontro dopo avere parlato con i miei avvocati che hanno cercato di capire quali contenuti sarebbero stati più pesanti per la mia immagine.

Non sarebbe stato meglio ammettere di essere in trasmissione sia per l’amore che per aumentare le sue chances di fare l’attrice, la modella o l’influencer?

Perché, tutti quelli del parterre lo dicono? Io l’ho detto. Ho detto che mi giovava stare in trasmissione perché mi ha dato più visibilità e mi ha consentito di trovare l’amore, che non era l’aspetto secondario. Mi interessavano entrambi gli aspetti, come a tutti quelli che sono lì dentro.