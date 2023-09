Uomini e Donne, Maria De Filippi sbotta contro Aurora Tropea dopo la lite con Gemma: “Sono stufa” Maria De Filippi si è infuriata nella puntata di Uomini e Donne oggi, 14 settembre. Durante l’acceso scontro tra Gemma Galgani, Aurora Tropea e Gianni Sperti, è intervenuta: “Secondo te io desidero di fare 16 minuti su questo argomento? Figurati quanto sono stufa io”, le parole contro Aurora.

A cura di Gaia Martino

Proseguono gli scontri in studio tra Gianni Sperti e Aurora Tropea: l'opinionista e Gemma Galgani nelle scorse puntate hanno attaccato la Dama accusandola di aver usato "parole scurrili" nei confronti di Gemma in una Instagram story condivisa diverse settimane fa. Dopo la richiesta della Tropea di portare prove in studio, la Galgani e Sperti hanno tentato di mostrare le immagini incriminate alla Dama.

Lo scontro in studio tra Aurora, Gemma e Gianni

"Io devo difendermi dalle vostre calunnie" ha detto Aurora Tropea in studio, accusando Gianni Sperti e Gemma Galgani di dire cose gravi sul suo conto in tv e smentendo di aver pubblicato una storia contro la collega. Ma Gemma Galgani ha portato in studio la Instagram story incriminata: "Siete dei buffoni, non è bello quello che fate. Non ho mai pubblicato questa story" ha alzato la voce la Tropea prima che scoppiasse un'accesa lite in studio tra i tre. "Queste sono parole volgari" ha commentato Sperti dopo aver visto il presunto commento di Aurora sulla collega. "Tutti sanno che sei una bugiarda Gemma, cerca le emozioni che è meglio. Io non ho fatto niente" ha continuato la Tropea contro Gemma. "Parla di una donna come se fosse una poco di buono" ha concluso Gianni.

L'ira di Maria de Filippi

Maria de Filippi si è rifiutata di guardare la story incriminata e indispettita ha provato a interrompere la lite tra le due Dame. "Non dovresti andare con le telecamere da Gemma, dopo la puntata, a litigare. Questo diventa oggetto di puntata, perciò se ne parla qui" ha detto la padrona di casa contro Aurora, dopo la richiesta di cambiare argomento. "Secondo te io desidero di fare 16 minuti su questo argomento? Figurati quanto sono stufa io. Tu non fai altro che fare queste cose. Le cose gliele devi dire fuori dalle telecamere se non vuoi che se ne parli". Aurora Tropea ha continuato a smentire la pubblicazione del commento su Gemma incriminato: "Per rispetto tuo, io esco e vado a chiedere ai ragazzi della redazione" ha concluso prima di lasciare lo studio.