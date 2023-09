Uomini e Donne, il direttore di Canale5: “Ascolti brillanti, non ha rivali. Grazie Maria De Filippi” I complimenti di Giancarlo Scheri per Maria De Filippi e tutto il suo team: “Uomini e Donne programma tra i più originali della TV”.

A cura di Daniela Seclì

La nuova edizione di Uomini e Donne ha fatto il suo esordio lunedì 11 settembre. Il programma di Maria De Filippi, con gli opinionisti Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino ha ottenuto un ottimo riscontro in termini di ascolti, sebbene in lieve calo rispetto alla prima puntata della passata edizione. I dati Auditel e le dichiarazioni del direttore di Canale5 Giancarlo Scheri.

Uomini e Donne riparte dal 25.89% di share

La prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne è andata in onda lunedì 11 settembre, a partire dalle ore 14:45 su Canale5. Il primo appuntamento con il dating show di Maria De Filippi è stato seguito da 2.471.000 spettatori con il 25.89% di share, mentre la parte finale ha interessato 2.067.000 spettatori con il 24.27% di share. Ottimi dati, anche se lievemente in calo rispetto all'esordio del 2022. La prima puntata della passata edizione, andata in onda martedì 20 settembre 2022, registrò 2.755.000 spettatori con il 28.2% di share. Nella parte finale, invece, fu seguita da 2.493.000 spettatori con il 28.9% di share.

I complimenti di Giancarlo Scheri

In un comunicato diffuso da Mediaset, i complimenti di Giancarlo Scheri alla Fascino e a Maria De Filippi. Il direttore di Canale5 ha definito il programma come "Cardine del daytime dell’ammiraglia Mediaset e uno dei programmi più originali della TV". Ecco le sue dichiarazioni complete:

Lo storico date show ideato da Maria De Filippi è uno dei cardini del daytime dell’ammiraglia Mediaset, e uno dei programmi più originali della TV italiana. Anche sul fronte degli ascolti, sempre brillanti, “Uomini e Donne” non ha rivali: merito del grande lavoro di Fascino PGT, per il quale ringrazio con calore Maria e tutto il suo team.

Uomini e Donne, quindi, si riconferma uno dei programmi più amati di Canale5.