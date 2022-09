Delia Duran bacia una donna misteriosa per strada, con loro c’è anche Alex Belli Il settimanale Vero ha beccato Alex Belli e Delia Duran con una donna misteriosa: “Un nuovo triangolo amoroso?” scrive, documentando la paparazzata con la foto mentre le due donne si baciano avanti l’attore.

A cura di Gaia Martino

Foto dal settimanale Vero

Potrebbe aprirsi un nuovo triangolo amoroso dopo quello consumato nella casa del Grande Fratello Vip che ha fatto chiacchierare a lungo: Alex Belli e Delia Duran sono stati paparazzati dal settimanale Vero con una donna bionda misteriosa che dopo una passeggiata, bacia la venezuelana. La coppia protagonista dell'ultima edizione del reality andata in onda ha sempre decantato l'"amore libero" che li contraddistingue dai tradizionali rapporti, raccontandolo anche in una canzone. Il magazine ha raccontato di aver beccato i tre "super affiatati".

Il bacio tra Delia Duran e una donna misteriosa

Il settimanale Vero ha paparazzato Delia Duran e Alex Belli insieme, ma lei bacia un'altra avanti il marito. "È di nuovo triangolo amoroso?" – si legge sulle pagine del giornale – "I tre sono super affiatati, le due si baciano in mezzo alla strada senza curarsi degli occhi indiscreti". La segnalazione è seguita dalle foto, rese pubbliche poco fa sul profilo Instagram. Oltre l'assistente dell'attore Stella dunque, potrebbe esserci una nuova "amica" per la coppia.

Il gossip che li vede come concorrenti a Pechino Express

Da alcune settimane circola il gossip che vedrebbe Alex Belli e Delia Duran come prossimi concorrenti di Pechino Express, il reality che vede diverse coppie sfidarsi in un lungo viaggio in giro per il mondo. Eppure negli ultimi mesi entrambi hanno confessato di desiderare un figlio e di starci provando. “Il dottore ha detto che bisogna pazientare tra un rapporto e l’altro, in modo da far aumentare la concentrazione di spermatozoi e favorire così il concepimento”, ha raccontato lo scorso giugno Delia Duran al settimanale Nuovo. Tenere a freno la libido non sarebbe così semplice per loro, ma il desiderio di allargare la famiglia è forte: "Voglio un bambino che crescerà nell'amore, nel nostro amore" scrisse Belli in una lettera letta durante il GF Vip.