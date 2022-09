Mila Suarez e la frecciatina ad Alex Belli: “Oggi non sono più la ex fidanzata di qualcuno” La soubrette lancia frecciate ad Alex Belli: “Oggi sono Mila Suarez e non più la compagna o ex di qualcuno”.

Mila Suarez ha lanciato un'invettiva, pur senza mai nominarlo, nei confronti di Alex Belli in una intervista rilasciata a Ora Magazine: "Oggi sono Mila Suarez e non sono più la ex o la fidanzata di qualcuno". La soubrette è stata anche la protagonista di una delle risse più accese della stagione televisiva scorsa, quella con Paola Caruso nel programma La pupa e il secchione show. In una delle puntate, proprio Paola Caruso si ritrovò ad aggredire Mila Suarez e poi svenire clamorosamente. Fu uno dei momenti maggiormente chiacchierati, ora Mila Suarez ci torna su così: "Non mi sono mai pentita di quello che ho fatto".

Le parole di Mila Saurez

Mila Suarez spiega di non pentirsi di aver fatto quello che ha fatto, ribadendo anche il carattere ludico e giocoso dell'esperienza che non riflette in alcun modo la vita vera. Come a dire: è solo spettacolo.

Non mi sono mai pentita di quello che ho fatto. Tornando indietro avrei vissuto l'esperienza allo stesso modo perché sono stata sempre me stessa. Alla fine è anche un gioco che non è la nostra vita reale.

Il rapporto con Gianmarco Onestini

Dopo la fine del programma La pupa e il secchione show si era vociferato di un possibile rapporto proprio con Gianmarco Onestini. Mila Suarez spiega che in questo momento c'è una forte amicizia, ma niente di più:

Con Gianmarco ci sentiamo quasi tutti i giorni e gli voglio tanto bene. Ho conosciuto anche suo fratello e con lui abbiamo instaurato un bel rapporto. Però c'è solo una bella amicizia. Se incontrerò un nuovo amore sceglierò di mantenere la vita privata lontano dai riflettori. È un periodo che sono molto serena e ho perdonato il mio passato. Al momento mi sento completa e non voglio che qualcuno mi rubi questa serenità che ho faticato a raggiungere. Tante persone in passato hanno cercato finte paparazzate ma onestamente me ne sono tenuta alla larga. Oggi sono Mila Suarez e non più la compagna o ex di qualcuno.

La prossima stagione televisiva

Mila Suarez potrebbe facilmente essere una delle protagoniste della prossima stagione televisiva, soprattutto per quanto concerne la sfera dei reality show: "Mi piacerebbe partecipare all'Isola dei Famosi anche se è un'esperienza tosta". Il sogno più grande, per adesso, sembra invece irrealizzabile: "La valletta al Festival di Sanremo".