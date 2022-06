Davide Bonolis è diventato maggiorenne, la festa con papà Paolo e mamma Sonia Bruganelli e gli amici Davide Bonolis ha festeggiato 18 anni lo scorso 7 giugno e il settimanale Chi racconta i dettagli del party di compleanno celebrato in un ristorante della Capitale: tra gli invitati mamma Sonia Bruganelli e papà Paolo, amici più stretti e i parenti.

A cura di Gaia Martino

Foto dal settimanale Chi

Davide Bonolis, il secondogenito di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, ha compiuto 18 anni lo scorso 7 giugno e al Gallura, ristorante a Roma, il giovane ha festeggiato in compagnia della sua famiglia e degli amici più intimi. Il settimanale Chi racconta i retroscena del party, dal rapporto fraterno che hanno padre e figlio all'atmosfera che si respira nella famiglia Bonolis Bruganelli.

Il party di compleanno di Davide Bonolis

Paolo Bonolis ha un "rapporto fraterno" con il figlio Davide: "sono davvero uno la costola dell'altro" scrive il settimanale Chi. Alla festa di compleanno del neo maggiorenne hanno partecipato i suoi migliori amici e i parenti, tra zii e la nonna. Davide Bonolis è "Un omaccione che ha quasi superato in altezza suo papà Paolo" si legge, ed è innamorato della sua famiglia. Tra le foto pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini anche quella con Adele, la sorella più piccola, e Silvia, la primogenita della coppia televisiva che "quando sorride, fa sorridere il mondo".

Foto del settimanale Chi

Nella festa di 18 anni, ha raccontato la rivista, si respirava aria genuina e familiare, "l'amore di una famiglia che usa due armi, il sorriso e l'ironia, per fare stare bene i propri figli e chi c'è intorno". Si leggono anche i retroscena di una Sonia Bruganelli "inedita", che i telespettatori non vedono in tv, nel ruolo di mamma. "È lei il motore di tutto, lo fa in silenzio e con una dolcezza innata verso i figli e il mondo che li circonda".

Foto dal settimanale Chi

La dedica di mamma Sonia per Davide maggiorenne

Nel giorno del suo diciottesimo compleanno, lo scorso 7 giugno, Davide Bonolis ha ricevuto anche una dedica social da parte della mamma, Sonia Bruganelli che ha postato una foto del passato. "Mio, 18 anni oggi. Mantieni sempre questo sorriso, li stendi tutti" le sue parole.