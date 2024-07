video suggerito

Danilo Bertazzi si è sposato, le foto con il marito Roberto Nozza: “L’amore è amore” Danilo Bertazzi, al tempo Tonio Cartonio, ha sposato il suo compagno Roberto Nozza, da ben dodici anni al suo fianco. I due si sono detti “sì” in Brianza, come raccontano nelle foto pubblicate sui social. “L’amore è amore”, ha scritto ai suoi followers. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Danilo Bertazzi, l'attore che i Millennials ricorderanno nei panni di uno dei più amati protagonisti della tv per bambini, Tonio Cartonio, si è sposato. Ha pubblicato gli scatti di questo giorno così importante su Instagram, dove ha voluto condividere la gioia di questo momento con i suoi followers.

Gli scatti del matrimonio di Danilo Bertazzi

Un semplice "Sì", ma che racchiude la scelta di condividere la propria vita con una persona, Roberto Nozza, il suo compagno ormai da dodici anni, accompagnato da un quanto mai vero "loveislove", ovvero "l'amore è amore". È così che Danilo Bertazzi ha condiviso sui social un momento così emozionante, pubblicando le foto con tanto di mughetto tra le mani, un sorriso soddisfatto, mentre vestito di bianco e abbracciato al suo compagno, è pronto ad affrontare questa nuova avventura.

Alla foto dei due sposi, ai aggiunge anche quella di due mani intrecciate, in cui sono ben evidenti le fedi, e infine uno scatto che li vede insieme ai genitori di Roberto. Il rito si è svolto in Brianza, non troppo distante dall'abitazione dei suoceri di Bertazzi e a quanto pare, i due non sono riusciti a risparmiarsi la pioggia, ma come ha ben scritto l'attore su Instagram: "Sposi bagnati, sposi fortunati".

L'annuncio delle nozze

All'età di 64 anni, Danilo Bertazzi ha così deciso di sposare il suo compagno, Roberto Nozza, al suo fianco da dodici anni. Ad inizio anno, infatti, aveva condiviso uno scatto in cui festeggiava il dodicesimo insieme e annunciava le nozze scrivendo: "Il 2024 sarà l'anno del sì, lo voglio. Dobbiamo solo decidere la data". Tutto programmato, quindi, per questo evento così importante che, d'altronde, rafforza ancora di più un legame già maturo e sul quale l'attore ha potuto contare sin da subito. "Prendo la vita con serenità, godendoti gli affetti, come il mio compagno Roberto, e il lavoro, finché c’è" aveva detto in un'intervista al Fatto Quotidiano di qualche tempo fa, sottolineando come l'amore avesse un ruolo centrale nella sua vita.