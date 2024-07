video suggerito

Chi è Roberto Nozza, fotografo e marito di Danilo Bertazzi

A cura di Daniela Seclì

Roberto Nozza, fotografo e marito di Danilo Bertazzi

Roberto Nozza è il marito di Danilo Bertazzi e nella vita fa il fotografo. Prima del matrimonio, Nozza e l'attore noto per il ruolo di Tonio Cartonio nel programma La Melevisione, hanno condiviso una storia d'amore lunga dodici anni. Le nozze sono state celebrate a Besana in Brianza lunedì 1 luglio. Conosciamo meglio l'uomo che ha rubato il cuore di colui che ha accompagnato l'infanzia di molti spettatori italiani.

Chi è Roberto Nozza, il marito di Danilo Bertazzi è un fotografo

Roberto Nozza lavora come fotografo. Quella per l'arte della fotografia è una passione che ha iniziato a coltivare quando era ancora poco più di un bambino. Aveva solo tredici anni quando se ne andava in giro con la sua macchina fotografica a immortalare tutto ciò che carpiva il suo interesse. Oggi alcuni dei soggetti delle sue foto, oltre a scorci di vita quotidiana, solo il cibo e i matrimoni. Alcuni scatti li condivide sul suo profilo Instagram @ronozza.

La storia d’amore, la proposta a Parigi e il matrimonio

Danilo Bertazzi e Roberto Nozza stanno insieme da dodici anni. Lo scorso agosto, durante una vacanza a Parigi, l'idea di convolare a nozze. L'ex Tonio Cartonio aveva condiviso la bella notizia con un pizzico di ironia. Su Instagram aveva annunciato:

E a Parigi ci siamo chiesti la mano. Ora tocca decidere la data. Spero non troppo in là se no c'è il rischio che il pranzo di nozze lo si faccia nella mensa di una RSA con le badanti come testimoni.

In queste ore, l'unione civile a Besana in Brianza, in compagnia dei genitori e degli affetti più cari. "L'amore è amore": ha scritto Danilo Bertazzi sui social, annunciando il lieto evento e pubblicando una foto in abito nuziale. La coppia è stata travolta dall'entusiasmo e dall'affetto di coloro che conoscono Bertazzi per la sua carriera televisiva. Il 2 luglio sono partiti per il viaggio di nozze.

Danilo Bertazzi e il marito Roberto Nozza