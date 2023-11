Daniele Interrante replica a Melissa Satta: “Oggi non le farei fare nemmeno le previsioni del meteo” Dopo l’intervista rilasciata da Melissa Satta a Francesca Fagnani nel salotto di Belve, Daniele Interrante replica alle sue dichiarazioni. “Non mi piace vantarmi, ma sicuramente deve il suo successo a me”, spiega a Dillinger. “”Fu ingrata, forse non sono abbastanza tamarro per lei”.

A cura di Giulia Turco

Dopo l’intervista a Belve della showgirl, Daniele Interrante risponde a Melissa Satta. Nei primi anni duemila hanno avuto una relazione, risalente al periodo in cui Interrante, amico di Costantino Vitigliano, partecipò a Uomini e Donne come tronista. Un fortunato giro di conoscenze a Milano li ha fatti incontrare e ben presto sono andati a convivere. “Ero io il maschio che portava i pantaloni”, ha detto del loro rapporto in passato Melissa Satta. Parole che lui non ha mai del tutto digerito.

La replica di Interrante dopo l'intervista di Melissa Satta

Raggiunto da Dillinger, il portale gestito da Fabrizio Corona, Daniele Interrante ha replicato alle dichiarazioni dell’ex Velina che, a quanto pare, non sembrano essergli affatto piaciute. “Non ho visto tutta l’intervista a Belve, ma qualche pezzo. Siamo stati insieme qualche anno e io l’ho aiutato all’inizio”, spiega. “Se mi pento di averla portata in questo ambiente? Se dovessimo pensare al merito ad oggi io a Melissa Satta non farei fare nemmeno le previsioni del tempo”, è la stoccata dell’ex concorrente di Uomini e Donne. "Non mi piace vantarmi, ma sicuramente sì: deve il suo successo a me. Le detti dell’ingrata perché in un’intervista parlò bene di tutti i suoi ex tranne me", ammette. "Forse non sono abbastanza tamarro o non faccio il calciatore". A proposito della bordata di Melissa Satta, precisa: "Sono sempre stato io a portare i pantaloni, i suoi si fidarono nel farla venire a Milano, ho trovato casa, comprato una macchina".

Daniele Interrante oggi e la storia con Melissa Satta

Conosciuto al pubblico della tv e del gossip per aver partecipato come tronista a Uomini e Donne insieme a Costantino Vitigliano, Daniele Interrante è stato considerato un sex symbol negli anni 2000. Oggi ha 42 anni e sarebbe fidanzato con una ragazza di nome Margherita Magri, di 17 anni più piccola di lui, con la quale porta avanti una relazione di circa due anni. In passato, ha avuto una figlia di nome Chloe nata nel 2010 da una relazione con Guendalina Canessa.

Leggi anche Melissa Satta e Matteo Berrettini penserebbero alle nozze, la proposta potrebbe arrivare presto

Nel 2018 Interrante non digerì le parole che la sua ex Melissa Satta disse sul suo conto, ospite di Piero Chiambretti: “Povera me! Ero una bambina di appena diciotto anni. Anch'io ancora oggi mi chiedo ma perché? In quella relazione ero io l'uomo". Al settimanale Spy, Daniele replicò: "A quelle parole dette dalla signora Satta ho provato turbamento. Lo trovo scorretto e vergognoso”. Poi ancora: “Che cosa ha voluto intendere? Lo dica senza problemi. Io, in quelle parole, ho visto solo una cosa: ingratitudine".