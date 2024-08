video suggerito

Daniele Dal Moro bacia Luan Fraga: chi è l'uomo in foto con l'ex concorrente del Grande Fratello È diventata virale su X una foto che raffigura Daniele Dal Moro mentre bacia sulle labbra un uomo, Luan Fraga. Si tratta di un organizzatore di viaggi di lusso a Mykonos, originario del Brasile.

A cura di Gaia Martino

Dopo la partecipazione al Grande Fratello e la relazione con Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro si è allontanato dal mondo del piccolo schermo. A far parlare di lui nelle ultime ore una foto condivisa da un uomo che li raffigura mentre si scambiano un bacio sulle labbra. Il ragazzo è Luan Fraga, originario del Brasile che vive a Verona, stando a quanto si legge sul suo profilo Facebook.

La foto del bacio tra Daniele Dal Moro e Luan Fraga a Mykonos

Nelle ultime ore un post condiviso su Instagram da Luan Fraga è diventato virale su X. Tra le foto rese pubbliche dall'uomo, tutte scattate durante una vacanza a Mykonos ricca di divertimento e di amici, è comparso anche Daniele Dal Moro. Nell'immagine Luan Fraga bacia sulle labbra l'ex volto di Uomini e Donne e Grande Fratello. Non è chiara la natura del loro rapporto e oltre ad un like dell'ex gieffino non è comparsa sui social alcuna reazione del diretto interessato davanti alla curiosità dei fan.

Luan Fraga, originario del Brasile, vive a Verona, stando a quanto si legge sul suo profilo Facebook, stessa città di Dal Moro. Organizza vacanze di lusso a Mykonos e su Instagram conta oltre 4 mila followers.

La vita di Daniele Dal Moro dopo il Grande Fratello

Daniele Dal Moro si è allontanato dalle luci dei riflettori e dal mondo dello spettacolo dopo la fine del Grande Fratello. La sua uscita dalla casa di Cinecittà fece parecchio rumore, voluta dal programma per i suoi atteggiamenti ritenuti "irruenti e irrispettosi", così come la sua travagliata storia d'amore con Oriana Marzoli, conosciuta grazie al reality, conclusasi ad inizio anno. Da allora non ha più preso parte a trasmissioni televisive: è rimasto attivo sul suo profilo Instagram promuovendo la sua attività di personal trainer e condividendo con i followers la sua quotidianità.