Daniele Dal Moro sul bacio con Luan Fraga: "Foto scattata per mandarla a mia sorella" Daniele Dal Moro rompe il silenzio dopo i rumor nati a seguito della pubblicazione della foto del bacio con Luan Fraga. L'ex gieffino ha raccontato che si tratta di un amico della sorella: "L'abbiamo scattata per inviarla a lei".

A cura di Gaia Martino

La foto di Daniele Dal Moro che bacia Luan Fraga ha fatto chiacchierare i fan del volto televisivo nelle ultime ore. L'ex concorrente del Grande Fratello con un intervento in radio, ai microfoni di RTL 102.5, ha rotto il silenzio poche ore fa spiegando che si è trattata di un'immagine scattata con un amico, molto legato anche alla sorella, Michela. "Mi ha chiesto se poteva pubblicarla, gli ho detto che non c'era alcun problema", le parole.

Le parole di Daniele Dal Moro

"Questa foto è nata per mandarla a mia sorella che è una cara amica di questo ragazzo" ha spiegato Daniele Dal Moro poche ore fa per rispondere ai rumor nati dopo la pubblicazione della foto con Luan Fran. "Quando mia sorella era amica di Luan, avevano 13 anni e lui non era ancora consapevole della sua omosessualità. Lui, dopo averla scattata, mi ha chiesto se poteva pubblicarla, gli ho detto "Sì, non c'è nessun problema". L'ex gieffino ha spiegato che Luan Fran "lavora su Milano però nel periodo estivo si sposta a Mykonos", isola greca dove hanno scattato la foto. Ha poi concluso rispondendo alla domanda sul perché tante persone lo avrebbero criticato: "Credo che nel 2024 chiunque possa permettersi di mostrare la sua amicizia, il suo affetto, nel modo in cui ritiene opportuno. Ci sono tante persone che criticano, ma anche tante persone che non trovano niente di strano o deplorevole in queste foto".

Luan Fraga è l'uomo che ha condiviso la foto del bacio con Daniele Dal Moro. Originario del Brasile, vive a Verona, stando a quanto si legge sul suo profilo Facebook. Organizza vacanze di lusso a Mykonos, la stessa isola greca sulla quale si è divertito con l'ex gieffino e tanti altri amici. Tra questi, stando alle foto da lui pubblicate nel post carosello, anche due volti dell'ultima edizione di Temptation Island andata in onda, le tentatrici Gaia Ciferni e Mara Valentini.