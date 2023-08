Damiano David alla sagra in Maremma con gli amici, la sorpresa per il gruppo su palco Vacanze “frugali” per Damiano David, che passa questo agosto in Toscana con gli amici e tutti insieme vanno a una sagra in Maremma.

A cura di Andrea Parrella

Per essere rockstar tocca sparigliare le carte, essere imprevedibili. L'impressione è che Damiano David, frontman dei Maneskin, confermi volta dopo volta questa caratura, anche grazie a uno stile di vita che elude i percorsi prevedibili di una persona che gode della sua fama. Il cantante è stato avvistato nelle scorse ore a ballare con gli amici, sotto al palco, durante una sagra in Toscana. Si trattava della festa della birra, per la precisione, e la località era San Martino sul Fiora, frazione di Manciano, in Maremma.

Tutto normale, nulla di eccezionale, si penserà, e in un certo senso la notizia è proprio questa. All'estetica della vacanza da vip, Damiano David risponde con quella frugalità che ama anche mostrare e questo, per chi osserva, si nota.

La presenza a sorpresa del cantante dei Maneskin

A suonare alla sagra c'era la Outside band, che non ha potuto che esserne sorpresa: “E poi ti accorgi che mentre suoni c’è Damiano David coi suoi amici a fare festa sotto al palco, grazie per esservi fermati”, si legge sul profilo Instagram dei musicisti, che per conservare il ricordo della serata hanno creato un album ad hoc. “È stato fighissimo suonare la batteria per voi e vedervi ballare. Pazzesco”, scrive il batterista della band, Filippo “Il Barca” Barcaiolo, commentando una foto del frontman della band vincitrice della 71esima edizione di Sanremo e della 65esima dell’Eurovision song contest.

Damiano è solo, assente Martina Taglienti

Inevitabile non notare un dettaglio di gossip che può far discutere. Assente in Maremma Martina Taglienti, la modella amica della bassista Victoria De Angelis e del chitarrista Thomas Raggi che secondo i fans avrebbe una relazione seria con Damiano David e che sarebbe stata detonatore definitivo per la fine della relazione tra Damiano David e Giorgia Soleri. Nonostante i due fossero in vacanza insieme pochi giorni fa, nelle ultime foto pubblicate non sembra esserci traccia della compagna del cantante.