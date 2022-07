“Cristiana Capotondi aspetta un figlio dal compagno Andrea Pezzi” Sulla copertina del settimanale Diva e Donna si legge: “Cristiana Capotondi aspetta un figlio”. L’attrice, 42 anni, sarebbe in dolce attesa del primo figlio dal compagno Andrea Pezzi, al quale è legata dal 2006.

A cura di Elisabetta Murina

Cristiana Capotondi è incinta. L'attrice de Le Fate Ignoranti, in passato finita al centro del gossip per la sua relazione con Nicolas Vaporidis, aspetta il primo figlio dal compagno Andrea Pezzi. A dare la notizia il settimanale Diva e Donna.

L'annuncio della gravidanza

Sulla copertina di Diva e Donna, nel numero uscito oggi (20 luglio), si legge: "Capotondi: mamma a 42 anni. Cristiana aspetta un figlio". Stando al settimanale, quindi, l'attrice, 42 anni, sarebbe in dolce attesa del primo bebè dal compagno Andrea Pezzi, con il quale fa coppia fissa dal 2016.

Copertina di Diva e Donna del 20 luglio che riporta la notizia della gravidanza di Cristiana Capotondi

Cosa aveva detto Cristiana Capotondi sull'avere figli

In una vecchia intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, alla domanda: "Lei non ha figli: esiste un ricatto biologico?", l'attrice aveva spiegato il suo punto di vista sulla maternità:

Molti ritengono che il compimento dell'esistenza sia nei figli e lo proiettano sugli altri, trasferiscono questo senso di urgenza. […] Come lo vivo? Ho ancora un'età tale per cui è un argomento aperto. L'istinto materno è un modo femminile di amare che prescinde dall'essere madri.

Sempre in passato, come si legge anche sulla copertina del settimanale Diva e Donna, aveva dichiarato: "Col mio compagno Andrea niente sesso per un pò". L'attrice e l'imprenditore sono una coppia dal 2006 e negli anni hanno consolidato sempre di più il loro amore e ora pare che siano pronti ad allargare la famiglia, nonostante le dichiarazioni del passato. Tuttavia, hanno sempre tenuto la loro relazione lontana dai riflettori e nessuno dei due ha ancora dato pubblicamente, via social, la lieta notizia. In passato, invece, l'attrice era finita al centro dei gossip per la sua relazione con Nicolas Vaporidis, vincitore dell'Isola dei Famosi e diventato noto al pubblico per il suo ruolo in Notte prima degli Esami.