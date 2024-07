video suggerito

Ora Wanda Nara rivela pure i dettagli dei suoi rapporti intimi con Mauro Icardi La soubrette rivela ai suoi follower su Instagram dettagli piccanti sulla sua relazione con Mauro Icardi: "Non ascoltiamo la musica, mi piace sentirmi".

Wanda Nara risolve il problema ai più curiosi dei suoi fan direttamente nel box dedicato su Instagram. Le rivelazioni, del resto, sono piccantissime: si parte dalla sua dieta, che non è a base di pimento, fino ad arrivare a come le piace fare sesso con il marito Mauro Icardi. Dettagli intimi, niente di scabroso per carità, ma certo materiale per le rubriche del pettegolezzo.

Le rivelazioni di Wanda Nara

Wanda Nara gioca col suo pubblico: "È fondamentale essere originali", esordisce coi suoi fan, "concentrarsi sulla propria vita, sui propri cari, sui propri obiettivi". Affermazioni condivisibili, nulla di complicato fin qui: "Cerca di essere una brava persona come me. Chi agisce male fallisce in tutto". I suoi consigli su come approcciare e avere la sua simpatia. Poi dettagli sulla dieta: "È da un po' che non consumo zuccheri e farine". Ma come ci riesci?, le chiedono. "Devi prima capire gestire queste cose che ti danno ansia. E poi sostituirlo e lasciarlo a poco a poco. Inoltre non ho mai fumato, non mi piace l'odore che ti resta addosso. Voglio che i miei capelli abbiano sempre il profumo di fragola o vaniglia", risponde lei.

"Ecco come faccio sesso con Mauro Icardi"

Mauro Icardi non ascolterà nessuna colonna sonora o canzone in particolare quando è impegnato nel letto coniugale. Lo conferma proprio Wanda Nara rispondendo a una delle domande fatte dai suoi fan su Instagram: "Con quale canzone mi piace fare l’amore? Con nessuna, mi piace sentire i miei rumori”. E chissà per quale motivo oscuro, con Wanda Nara e Mauro Icardi si finsice sempre in qualche modo a parlare di sesso. Alcuni anni fa si ritrovò a sperimentare la spiacevole ingiuria che contraddistingue le donne dei ‘campioni' quando questi hanno qualche calo di tensione e di prestazioni: "Non facciamo sesso prima della partite", disse. Musica o no.