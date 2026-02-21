Claudia Venturini di Temptation Island è diventata mamma, l’annuncio sui social: “Enea, ti amiamo immensamente”

Claudia Venturini, che partecipò a Temotation Island 2021 insieme a Stefano Socionovo, ha dato alla luce il suo primo figlio. Il messaggio a corredo del post pubblicato su Instagram: “Il viaggio più bello e intenso della nostra vita”.

Claudia Venturini, ex di Temptation Island 2021, è diventata mamma per la prima volta. L'annuncio è arrivato direttamente dal suo profilo Instagram, dove l'ex protagonista del reality condotto da Filippo Bisciglia ha condiviso con i follower la gioia immensa per la nascita del piccolo Enea.

L’annuncio social e la dedica al piccolo Enea. Con un carosello di scatti che ritraggono i primi momenti a casa, Venturini ha dato il benvenuto al suo primogenito, nato lo scorso 17 febbraio. Le parole scelte per accompagnare le immagini: "Enea, 17 Febbraio 2026. È stato il viaggio più faticoso, bello, profondo e intenso della nostra vita. Il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te. Ti amiamo immensamente. La tua Mamma e il tuo Papà". Un messaggio che segna l'inizio di una nuova vita per l'ex del reality, lontana dalle telecamere e accanto a un compagno che non fa parte del mondo dello spettacolo.

Il pubblico aveva imparato a conoscerla durante la sua partecipazione a Temptation Island 2021 insieme allo storico fidanzato Stefano "Ste" Socionovo. Il loro percorso nel villaggio delle tentazioni era stato tra i più turbolenti: Claudia era entrata carica di dubbi sul loro imminente matrimonio, mentre Ste le aveva mostrato la sua dedizione con numerosi gesti romantici. Nonostante le crisi vissute davanti ai falò, i due avevano deciso di uscire insieme dal programma e di convolare a nozze nell'agosto del 2021, con una cerimonia alla quale partecipò quasi tutto il cast del reality. Tuttavia, quella favola nata in TV ha avuto un epilogo amaro: a pochi mesi dal "sì", i due hanno annunciato la separazione definitiva.

Claudia e Stefano a Temptation Island 2021

Una nuova vita lontano dai riflettori. Oggi quel capitolo sembra appartenere a un'altra vita. Sia Ste che Claudia hanno voltato pagina, rifacendosi una vita accanto a nuovi partner. Se Stefano mesi fa ha annunciato una nuova relazione, la donna ha vissuto questa gravidanza con riservatezza, condividendo solo i momenti più significativi con la sua community.