Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi genitori per la seconda volta, è nato Leonardo Maria: “Benvenuto al mondo”

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono diventati genitori per la seconda volta. La coppia, nata a Uomini e Donne nel 2019, ha accolto in famiglia il secondo figlio dopo l'arrivo della piccola MariaVittoria tre anni fa. La bella notizia con un post pubblicato su Instagram. Nell'estate 2024 si sono sposati diventando ufficialmente marito e moglie.

L'annuncio della nascita del secondo figlio Leonardo Maria

È con un tenero video pubblicato su Instagram, nella serata di domenica 12 ottobre, che Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi hanno annunciato la nascita del loro secondo figlio. Si tratta di un maschietto che hanno chiamato Leonardo Maria e che arriva in famiglia tre anni dopo la primogenita Maria Vittoria. Nelle immagini condivise sui social si legge la data di nascita del bebè, 11 ottobre, e si vedono le mani dei genitori che si intrecciano con quelle del neonato. "Benvenuto al mondo Leonardo Maria Riccardi", è la didascalia scelta ad accompagnare le immagini.

La famiglia di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi si sono conosciuti a Uomini e Donne nel 2019. Alla fine del suo percorso da tronista, lui la scelse per iniziare una storia d'amore lontano dalle telecamere. Da allora non si sono più lasciati e hanno iniziato a costruire la loro famiglia: nel 2022 sono diventati genitori per la prima volta di Maria Vittoria e nell'estate del 2024 si sono sposati. La seconda gravidanza è stata annunciata a maggio di quest'anno, quando i futuri genitori hanno svelato anche il sesso del bambino in arrivo. Poco dopo, l'ex corteggiatrice aveva parlato della sua gravidanza, durante la quale ha vissuto momenti di difficoltà e paura: "Inutile dirvi quanto siamo felici tutti. È una gioia indescrivibile. Un'altra vita che sta crescendo dentro di me, però non è stato tutto rose e fiori".