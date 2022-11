Chris Evans nominato l’uomo più sexy del mondo da People Chris Evans è stato dichiarato l’uomo più sexy del mondo dalla testata People. “Mia madre sarà orgogliosa di me” ha dichiarato ridendo l’attore che per dieci anni ha dato il volto a Capitan America.

A cura di Ilaria Costabile

Chris Evans è stato nominato da People l'uomo più sexy del mondo del 2022. La proclamazione è avvenuta durante "The Late Show with Stephen Colbert", insieme a John Oliver e Dwayne Johnson. Il volto di Capitan America si è aggiudicato un ambito titolo che prima di lui hanno conquistato diversi attori di Hollywood, decretati per svariati motivi dotati di un certo sex appeal.

Il titolo assegnato a Chris Evans

Il siparietto che ha portato all'annuncio del vincitore di quest'anno, è stato a dir poco esilarante, dal momento che ha visto consumarsi un vero e proprio passaggio di testimone da uno dei precedenti sex symbol incoronati dalla testata americana, ovvero Dwayne Johnson, al nuovo detentore del titolo. The Rock ha simpaticamente rivendicato il suo fascino, dicendo: "Sono stato l'uomo più sexy del mondo? Sono ancora vivo e sono sexy? Allora lo sarò per sempre". I due divi hanno da poco lavorato insieme sul set del film "Red One". Evans ha commentato la scelta di People con non poca ironia dicendo: "So già che molti amici mi prenderanno in giro ma di sicuro sarà felice la mia mamma. È orgogliosa di tutto ciò che faccio, ma questa è una cosa di cui può davvero vantarsi".

L'attore, ridendo, ha poi dichiarato alla testata: "È difficile farsi intervistare su questa faccenda, sembra che io voglia vantarmi, seppur in maniera umile". Evans, che adesso ha 40 anni, ha alle spalle una carriera ricca di successi, dopo un decennio da Capitan America e diversi film da protagonista, quello di "uomo più sexy del mondo" è un riconoscimento che va a toccare anche i momenti più iconici del suo percorso.

L'attore ha rivelato alla testata di essere pronto per dedicare parte del suo tempo anche a tutto ciò che c'è fuori dal contesto lavorativo, come crearsi una famiglia: "È una cosa che voglio assolutamente. Ma non aspettatevi che ne parli molto quando succederà: "Alcune cose le vuoi solo per te, o solo per la mia famiglia e i miei amici"