Chris Evans fidanzato con una giovane attrice, ecco di chi si tratta Chris Evans sarebbe fidanzato con una giovane attrice americana, stando a quanto rivelato da People. Si tratterebbe di Alba Baptista, 25enne, con cui avrebbe una storia da almeno un anno.

A cura di Ilaria Costabile

Stando a quanto riportato dalla rivista People, sembra che Chris Evans abbia trovato la sua anima gemella, o quanto meno una persona con la quale sta condividendo un periodo particolarmente felice della sua vita. Si tratta di un'attrice, piuttosto giovane, ovvero Alba Baptista.

Chris Evans è fidanzato

In realtà le voci circa una loro frequentazione erano già ampiamente circolate nei mesi scorsi, ma nessuno dei diretti interessati aveva commentato la cosa e, inoltre, non erano stati nemmeno beccati da qualche paparazzo in giro. Stavolta, però, una fonte vicina alla testata americana avrebbe confermato la relazione dicendo: "Sono innamorati e Chris non è mai stato più felice. I suoi amici e la sua famiglia la amano". Insomma, un indizio in più rispetto al silenzio degli scorsi mesi, sembrerebbe inoltre che i due si stiano frequentando da almeno un anno e che, quindi, la loro storia sia abbastanza collaudata. D'altro canto lui stesso, nominato dalla rivista l'uomo più sexy del mondo nel 2022, ha rivelato che tra i suoi progetti e desideri futuri c'è senza dubbio quello di avere una famiglia: "È una cosa che voglio assolutamente. Ma non aspettatevi che ne parli molto quando succederà", forse un modo alternativo per dire che se anche ci fosse una persona nella sua vita, non lo avrebbe sbandierato in giro.

Chi è Alba Baptista

Alba Baptista è un'attrice, 25enne, che attualmente è protagonista della seconda stagione della serie Netflix "Warrior Nun", inoltre ha preso parte a film come "Mrs Harris Goes to Paris". Lo scorso anno ha vinto anche il premio Shooting Star al Festival del cinema di Berlino. Prima di intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo per un lungo periodo ha svolto una missione umanitaria in Cambogia, fornendo il suo aiuto soprattutto in materia di istruzione.