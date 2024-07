Chi è Walter Ricci, musicista jazz e nuovo fidanzato di Arisa dopo Vito Coppola

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Dopo la storia finita con Vito Coppola nel 2022, Arisa ha ritrovato l'amore con Walter Ricci. Classe 1989, è un musicista e cantante jazz, più piccolo di lei di sette anni. La cantante ha pubblicato sui social le prime foto con l'attuale compagno, con cui condivide la passione per la musica.

Chi è Walter Ricci, il fidanzato di Arisa è un musicista e un cantante

Walter Ricci è nato a Napoli e ha 35 anni, sette in meno della fidanzata Arisa. Di professione è un cantante e musicista Jazz. Si appassiona al mondo della musica fin da piccolo grazie al padre, a sua volta musicista, che gli permette di esplorare generi e voci diverse. Nel 2006 vince il premio nazionale Massimo Urbani, il più prestigioso riconoscimento italiano per solisti jazz. La sua carriera in questo ambito prende così definitivamente il via: nel 2009 incontra Pippo Baudo ed entra a far parte del cast di Domenica In come vocalist dell'orchestra diretta da Pippo Caruso. Grazie al programma, ha l'opportunità di duettare con diversi artisti internazionali, tra cui Mario Biondi e Michael Bublè. Nel corso degli anni si esibisce sia in Italia che all'estero e nel 2016 partecipa al tour Spiritual di Fabrizio Bosso. Più di recente, è stato la voce dell'ensemble strumentale dell' Orchestra Italiana del Cinema, che in occasione del Roma Film Music festival 2024 ha omaggiato i grandi classici di Hollywood. Sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 44mila followers, condivide momenti della sua carriera e appuntamenti in cui sarà presenti, dai concerti in giro per l'Italia agli eventi.

Walter Ricci (Foto via Facebook)

La prima foto di coppia pubblicata sui social da Arisa

Sul suo profilo Instagram, Arisa ha condiviso diverse foto che la ritraggono insieme al fidanzato, ufficializzando la sua nuova relazione. I due si abbracciano e si mostrano in momenti di vita quotidiana. Non solo: la cantante è anche una delle maggiori fan della sua musica e invita chi la segue sui ad andare a sentirlo dal vivo. "C’è bisogno d’amore e di celebrazioni quando la bellezza è autentica. Che sia solo per un giorno, un minuto, una frazione di secondo o per sempre, la felicità esiste. Trattieni la gioia dentro di te fanne una fortezza di gratitudine per i giorni di solitudine che verranno, senza", ha poi scritto come didascalia, raccontando di essere in un momento particolarmente felice della sua vita.