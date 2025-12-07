Gossip
Chi è Margarida Corceiro, la fidanzata di Lando Norris in lacrime per lui dopo la vittoria in F1

Margarida Corceiro è la fidanzata di Lando Norris più volte inquadrata durante la premiazione del pilota, vincitore del Mondiale di Formula1 oggi. Attrice e modella portoghese, in passato è stata fidanzata con il calciatore Joao Felix.
A cura di Gaia Martino
Lando Norris ha vinto il Mondiale di Formula1 oggi, domenica 7 dicembre, dopo l'ultima gara, il GP di Abu Dhabi. Dietro il suo trionfo, il sorriso della fidanzata Margarida Corceiro che è stata inquadrata durante i festeggiamenti del campione, commossa e sorridente. Modella e attrice, era presente al box insieme ai familiari del pilota che dopo la vittoria ha baciato e abbracciato calorosamente.

La loro storia d'amore è stata resa ufficiale la scorsa estate, quando si sono presentati insieme nel paddock della McLaren al Gran Premio d'Ungheria. Hanno iniziato a frequentarsi nel 2023, ma pochi mesi dopo si allontanarono per motivi non dichiarati. Dallo scorso agosto la loro relazione è tornata viva, e anche pubblica.

Margarida Corceiro è una modella e attrice portoghese

Margarida Corceiro è nata il 26 ottobre del 2002 a Santarem, in Portogallo: conosciuta dal pubblico come attrice, ha recitato in diversi prodotti cinematografici, tra telenovelas e film, come Punto Nemo, Morangol com Acucar e Cites. Nel 2024 è stata nel cast della serie televisiva A Fazenda. Il suo profilo Instagram vanta oltre 2 milioni di followers: con loro condivide scatti di sé e della sua vita di tutti i giorni. Margarida Corceiro non è solo attrice, nella vita è anche modella: stando ad alcuni post pubblicati sui social, ha posato per alcune famose aziende.

La storia d'amore con Joao Felix prima di Lando Norris

Prima di intraprendere una relazione con Lando Norris, la modella e attrice ha avuto una lunga storia d'amore con il calciatore portoghese Joao Felix dal 2019 al 2023. Fu lei ad annunciare la rottura, decisa per colpa della lontananza, secondo i gossip. Lei scrisse in una story: "Ho la fortuna di far parte della sua vita. Apprezziamo tutti i messaggi di coloro che si sono preoccupati di noi. Stiamo bene, siamo felici e amici, come lo siamo sempre stati".

