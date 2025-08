Lando Norris fidanzato con Margarida Corceiro, le foto al Gran Premio d’Ungheria che ufficializzano l’amore

Lando Norris ha ufficializzato la storia d'amore con Margarida Corceiro. Il noto pilota di Formula Uno si è presentato insieme alla modella portoghese in occasione delle qualifiche per il Gran Premio d'Ungheria. È stata la 22enne ad accompagnarlo nel paddock della McLaren prima dell'inizio della gara. I due hanno iniziato a frequentarsi nel maggio 2023, ma dopo pochi mesi si erano allontanati.

Lando Norris e Margarida Corceiro, le foto al Gran Premio d'Ungheria

Sabato 2 agosto Lando Norris è arrivato alle qualifiche Gran Premio d'Ungheria, nel paddock della McLaren, accompagnato da Margarida Corceiro. Il pilota ha così ufficializzato la sua storia d'amore con la modella portoghese, seguita sui social da oltre 800mila followers ed ex fidanzata del calciatore Joao Felix. I due sono arrivati sorridendo uno accanto all'altro, senza nascondere la complicità che li lega. Negli ultimi mesi le voci di un ritorno di fiamma tra la coppia erano diventate sempre più frequenti, soprattutto da quando erano stati visti insieme in occasione di diversi eventi pubblici.

Lando Norris e Margarida Corceiro

La storia d'amore tra Lando Norris e Margarida Corceiro

Lando Norris ha iniziato a frequentare la modella nel maggio 2023, poco dopo aver annunciato la fine della sua storia d'amore con un'altra modella portoghese, Luisinha Oliveira. La loro frequentazione durò però poco tempo e nell'agosto del 2024 il pilota si dichiarò single. "Non ho tempo per un cane. Se ne avessi bisogno, avrei bisogno di una ragazza, ma non ne ho una", disse in occasione del Gran Premio d'Olanda. Nei mesi successivi, però, iniziarono a diventare sempre più frequenti le voci di un ritorno di fiamma con la modella e i due iniziarono ad essere visti insieme in eventi pubblici, come al Gran Premio di Monaco a fine maggio. Corceiro ha avuto una storia d'amore durata dal 2019 al 2023 con il calciatore Joao Felix.