Chi è Max Liñan, il fidanzato di Matteo Santoro medaglia d’oro nei tuffi e anche lui nuotatore

Max Liñan è il nuotatore spagnolo fidanzato di Matteo Santoro, il giovane atleta che vinto la medaglia d’oro alle gare di tuffi ai Mondiali di Nuoto di Singapore. I due stanno insieme da un anno, come si evince dalle foto pubblicate sui social, in cui condividono momenti insieme.

In foto a sin. Max Liñan, sulla destra Matteo Santoro e Liñan

Si chiama Max Liñan, il nuotatore spagnolo e fidanzato di Matteo Santoro, il giovane atleta che ha conquistato la medaglia d'oro ai Mondiali di nuoto 2025. I due fanno coppia da un anno, come si evince dalle foto pubblicate sui profili social di entrambi, che condividono abbracci e momenti trascorsi insieme, oltre che la felicità per il traguardo raggiunto.

Chi è Max Liñan, nuotatore spagnolo fidanzato di Matteo Santoro

Vent'anni appena, Max Liñan originario di Madrid, ma fa la spola con Barcellona, come scrive anche sul suo profilo Instagram, è il fidanzato del giovane campione azzurro ai Mondiali di Nuoto di Singapore, il romano Matteo Santoro. Il nuoto è una passione comune e infatti il giovane e promettente Liñan si muove tra gare internazionali, poiché è da anni ormai che pratica nuoto a livello agonistico. Lo sport è il suo pensiero primario, sì, ma non ha abbandonato gli studi per dedicarvisi completamente, Max infatti studia ingegneria informatica, come si legge nella bio sui social.

In foto Matteo Santoro e Max Liñan, ai 18 anni del nuotatore romano. Fonte Instagram

Le foto pubblicate per festeggiare l'anniversario

Ed è stato proprio il nuoto, galeotto per la giovane coppia di atleti che hanno celebrato un anno d'amore insieme. A pubblicare gli scatti che raccontano di momenti condivisi, festeggiamenti, è stato proprio Max che ha scritto semplicemente "Un anno". Si vedono i due abbracciati, al compleanno di Matteo lo scorso ottobre, quando ha compiuto 18 anni, non mancano scatti in sui si tengono per mano, sorridono. Un gesto semplice, ma non scontato, in un mondo come quello dello sport dove condividere dettagli così intimi del proprio privato non è sempre facile. Alla notizia della vittoria di Matteo Santoro e Chiara Pellecani, Max ha condiviso tra le sue storie su Instagram un post della Federazione Nuoto, manifestando il suo orgoglio per il traguardo storico raggiunto.