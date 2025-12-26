Manuel Bortuzzo parla della sua fidanzata: “Con Serena nulla di forzato o costruito, stiamo bene insieme””
Manuel Bortuzzo non smette mai di costruirsi e coltivare le proprie passioni, scoprendone anche di nuove, come il golf che da qualche tempo è entrato nella sua vita. È un periodo sereno per l'atleta paralimpico, che ha incontrato Serena, la sua nuova fidanzata, con la quale sta vivendo una storia d'amore intensa e allo stesso tempo semplice.
Manuel Bortuzzo tra nuoto e golf
Nel 2019 la vita di Manuel Bortuzzo è cambiata, un colpo di pistola che non era diretto a lui, lo ha lasciato paralizzato, ma da quel momento ha imparato a vedere un'opportunità anche nei momenti più bui e difficili, coltivando le sue passioni e scoprendone di nuove, come il golf che sta praticando in concomitanza con il nuoto, lo sport in cui ha dato tutto se stesso. Al Corriere della sera racconta:
La mia giornata è una full immersion: palestra, nuoto e poi golf. Sono nelle Fiamme Gialle, preparo anche il mio futuro in Polizia. Sono fortunato: faccio due sport che amo e sto con persone alle quali voglio bene e che stimo. E questo mi ha dato altre motivazioni. Mi ha fatto rivivere emozioni nuove e questo si è riflesso anche nel nuoto
L'incontro con la nuova fidanzata Serena
Un periodo florido, che combacia anche con una stabilità emotiva trovata accanto alla sua nuova fidanzata, Serena Padovano. I due hanno ufficializzato la loro storia lo scorso novembre. Dopo un passato turbolento dal punto di vista sentimentale, che lo ha visto legato a Lulù Selassié con la quale la vicenda si è complicata anche dal punto di vista legale, ora Manuel sembra aver trovato un suo equilibrio:
Sto davvero bene. Ho cominciato una relazione che vivo con grande naturalezza e mi fa stare tranquillo. Nulla di forzato o di costruito. Stiamo semplicemente bene insieme.
Alla domanda su come si siano conosciuti, Bortuzzo rivela di aver incontrato Serena ad una festa. Si sono trovati a parlare per più di un'ora, fin quando non si sono presentati e da lì è nata una sintonia importante. La loro è una relazione a distanza, lei frequenta l'Università Federico II di Napoli, mentre lui vive a Roma, ma trovano il modo di incontrarsi, e ciò che gli piace di più, confida l'atleta:
Il modo in cui stiamo insieme. Ci piace ridere e scherzare. Non ci interessa dove siamo o cosa facciamo: conta essere insieme. Ogni volta che ci vediamo è un po’ come il primo giorno. Abbiamo un entusiasmo che farò in modo non finisca mai. Anche se siamo lontani.