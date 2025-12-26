Manuel Bortuzzo parla della sua fidanzata: “Con Serena nulla di forzato o costruito, stiamo bene insieme””

Manuel Bortuzzo non smette mai di costruirsi e coltivare le proprie passioni, scoprendone anche di nuove, come il golf che da qualche tempo è entrato nella sua vita. È un periodo sereno per l'atleta paralimpico, che ha incontrato Serena, la sua nuova fidanzata, con la quale sta vivendo una storia d'amore intensa e allo stesso tempo semplice.

Manuel Bortuzzo tra nuoto e golf

Nel 2019 la vita di Manuel Bortuzzo è cambiata, un colpo di pistola che non era diretto a lui, lo ha lasciato paralizzato, ma da quel momento ha imparato a vedere un'opportunità anche nei momenti più bui e difficili, coltivando le sue passioni e scoprendone di nuove, come il golf che sta praticando in concomitanza con il nuoto, lo sport in cui ha dato tutto se stesso. Al Corriere della sera racconta:

La mia giornata è una full immersion: palestra, nuoto e poi golf. Sono nelle Fiamme Gialle, preparo anche il mio futuro in Polizia. Sono fortunato: faccio due sport che amo e sto con persone alle quali voglio bene e che stimo. E questo mi ha dato altre motivazioni. Mi ha fatto rivivere emozioni nuove e questo si è riflesso anche nel nuoto

L'incontro con la nuova fidanzata Serena

Un periodo florido, che combacia anche con una stabilità emotiva trovata accanto alla sua nuova fidanzata, Serena Padovano. I due hanno ufficializzato la loro storia lo scorso novembre. Dopo un passato turbolento dal punto di vista sentimentale, che lo ha visto legato a Lulù Selassié con la quale la vicenda si è complicata anche dal punto di vista legale, ora Manuel sembra aver trovato un suo equilibrio:

Leggi anche Andrea Delogu non ha una relazione con Nikita Perotti, la foto mentre bacia Alessandro Marziali sotto casa

Sto davvero bene. Ho cominciato una relazione che vivo con grande naturalezza e mi fa stare tranquillo. Nulla di forzato o di costruito. Stiamo semplicemente bene insieme.

Alla domanda su come si siano conosciuti, Bortuzzo rivela di aver incontrato Serena ad una festa. Si sono trovati a parlare per più di un'ora, fin quando non si sono presentati e da lì è nata una sintonia importante. La loro è una relazione a distanza, lei frequenta l'Università Federico II di Napoli, mentre lui vive a Roma, ma trovano il modo di incontrarsi, e ciò che gli piace di più, confida l'atleta: