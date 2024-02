Chi è Juliana Ghidini, la fidanzata di Mr. Rain Juliana Ghidini è la fidanzata di Mr Rain, all’anagrafe Mattia Balardi. Stando a quanto si legge sui suo profilo Facebook, è originaria di Rio de Janeiro e vive a Castel Mella, in provincia di Brescia. I due sono una coppia da oltre sei anni e la ragazza lo ha sempre supportato nei momenti di difficoltà. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Juliana Ghidini è la fidanzata di Mr Rain. Stando a quanto si legge sui suoi profilo Facebook, è originaria di Rio de Janeiro e vive a Castel Mella, in provincia di Brescia, ma non si hanno informazioni precise riguardo l'età e la professione. I due sono una coppia da oltre sei anni e la ragazza ha sempre supportato e sostenuto Mattia Balardi nei momenti di gioia e in quelli di difficoltà.

Chi è Juliana Ghidini

Juliana Ghidini è nata a Rio de Janeiro ma vive a Castel Mella, in provincia di Brescia. La ragazza è piuttosto riservata, tanto che sul suo conto non si hanno molte informazioni. Non si conosce con certezza la sua età né la professione. Sul suo profilo Instagram, seguito da poco più di 5mila follower, si legge "fan dei pisolini e dei cani". E, tra i suoi scatti, sono diversi quelli che la ritraggono in compagnia dei suoi animali domestici, due cani, che ha chiamato Tokyo e Sushi.

La storia d'amore tra Juliana Ghidini e Mr Rain: "Diventare papà è nei miei piani"

Juliana Ghidini e Mr Rain sono una coppia da oltre sei anni. Il cantante, terzo classificato a Sanremo 2023 con il brano Supereroi, è sempre stato piuttosto riservato sulla vita privata, tanto che ha parlato della fidanzata soltanto dopo il Festival, in un'intervista rilasciata a Verissimo. A Silvia Toffanin, ha raccontato che lei gli è stata accanto nei momenti difficili della sua vita, come la lotta contro la depressione: "Mi ha dato un aiuto pazzesco, è stato il braccio destro in questi ultimi sei anni e mi ha supportato molto. Ha sempre cercato di farmi vedere la realtà, che era distorta da come la vedevo io". In passato, a Mattia Balardi era stato attribuito un presunto flirt con Elisabetta Gregoraci, quando la showgirl si trovava nella casa del GF Vip, poi smentito. I due si erano conosciuti a Battiti Live, ma non c'è mei stato nulla tra loro. Ad oggi, il cantante desidera una famiglia:"Diventare papà è sicuramente nei piani ma più avanti, ora ho un sacco di progetti che voglio portare a termine”.