Chi è Claudio Napolitano, l’imitatore di Lulù Selassié del GF Vip che viene da Tik Tok Claudio Napolitano è l’imitatore di Lulù Selassié che ha fatto il suo ingresso al GFVip nella puntata di lunedì 7 febbraio. Il ragazzo siciliano è seguitissimo su TikTok dove arriva a più di 70mila follower.

A cura di Ilaria Costabile

Tra le concorrenti che più hanno fatto parlare di sé in questa edizione del Grande Fratello Vip, c'è senza dubbio Lulù Selassié. La principessa etiope, infatti, è diventata subito uno dei personaggi di punta del reality show, non stupisce quindi che in poco tempo abbia conquistato i social dove ha trovato anche una suo imitatore ufficiale. Si tratta di Claudio Napolitano, voluto da Alfonso Signorini per un breve incontro nella casa più spiata d'Italia con la gieffina. Ed ecco, quindi, quello che c'è da sapere sul tiktoker che ha fatto irruzione al GFVip nella puntata di lunedì 7 febbraio.

Chi è Claudio Napolitano

Classe 1998, Claudio Napolitano è nato a Palermo, e ha compiuto 24 anni lo scorso 5 novembre. Dopo aver portato a termine gli studi nella sua città d'origine, dove ha trovato spazio anche per coltivare le sue passioni, assecondando la sua vena artistica, decide di trasferirsi a Milano, dove ormai vive da ben quattro anni. È proprio qui che inizia a lavorare attivamente nel mondo dei social, soprattutto su TikTok dove conquista l'attenzione di 70mila follower che apprezzano i suoi contenuti originali, dalle imitazioni alle canzoni. Nei suoi video, molto spesso compare una ragazza, Denise Manno, anche lei conosciuta sui social con più di 34mila follower su Instagram, che è una sua amica, nonché la sua coinquilina.

Claudio Napolitano

L'imitazione di Lulù Selassié al GFVip

Claudio Napolitano era già da qualche tempo ospite della diretta del GFVip Party con Giulia Salemi e Gaia Zorzi e aveva mostrato anche la sua imitazione di Lulù Selassié, con tanto di travestimento costruito a dovere, con tanto di codini, lucida labbra e voce squillante all'occorrenza. Il conduttore del reality ha fatto in modo che la giovane star di Instagram entrasse nella casa più spiata d'Italia per avere un faccia a faccia con la principessa che ha assistito divertita alla performance. Anche Manuel Bortuzzo dallo studio ha annuito per le battute sulla loro love story.