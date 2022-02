Manuel Bortuzzo fuori la Casa del GF Vip per Lulù Selassié: “Sono qui con te” Manuel Bortuzzo è andato fuori la Casa del GF Vip e si è ripreso su Instagram: in quel momento è volato in cielo il messaggio d’amore scritto per la sua Lulù Selassié.

A cura di Gaia Martino

Manuel Bortuzzo ha abbandonato il Grande Fratello Vip nella puntata del 24 gennaio 2022: ha lasciato il reality per motivi di salute ma non Lulù, la giovane fidanzata conosciuta nel corso della sua avventura. La Principessa ha fatto breccia nel suo cuore ed ora aspetta che termini il reality per vivere fuori la storia d'amore. "Quando passano gli anni, tra poco sono tre anni dall'incidente, arrivano momenti in cui ci credi, ma ci credi poco. Trovare la luce, uno spiraglio di luce, ti dà forza. Crederci in due, ti dà speranza e ti dà voglia di fare" ha raccontato Bortuzzo prima di uscire dalla porta rossa confessando che la vicinanza di Lulù lo ha reso più forte. Per dimostrarle il suo amore questa mattina il nuotatore le ha fatto una sorpresa mandandole un messaggio d'amore romantico.

La sorpresa per Lulù

Manuel Bortuzzo sente la mancanza della sua Lulù Selassié e non può evitare di farglielo sapere. Il nuotatore, ormai ex concorrente, ha sorpreso la sua fidanzata ancora al GF Vip con un aereo ricco d'amore. Il messaggio volato in cielo recita queste parole:

"Una vita insieme a te, ti amo piccola mia. Manu"

La principessa è stata subito chiamata in giardino dai suoi compagni di avventura che l'hanno abbracciata ed hanno esultato insieme a lei in un momento di gioia così grande. La dedica è servita a tirarle su il morale: negli ultimi giorni ha sentito particolarmente la mancanza del suo fidanzato conosciuto proprio nel reality.

Manuel Bortuzzo era fuori la Casa

Al momento della sorpresa, Lulù non sa che proprio all'esterno della Casa c'era il suo Manuel. L'atleta si è ripreso nel momento in cui passava l'aereo contenente la sua dedica d'amore per la fidanzata ed ha aggiunto la scritta "Sono qui con te, ti amo" a corredo del video pubblicato nelle sue Instagram story in cui riprende il messaggio volato in cielo.