Chi è Camilla Venturini, la nuova fidanzata di Ghali dopo Mariacarla Boscono Camilla Venturini è la stilista fidanzata di Ghali. I due sono stati visti insieme, la prima volta, a luglio 2020 a distanza di qualche mese dalla rottura del rapper con Mariacarla Boscono. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Camilla Venturini è la fidanzata di Ghali dal 2020, dopo la fine della sua storia con la modella Mariacarla Boscono. Originaria di Brescia, si è poi trasferita a Milano e ha ideato un brand di moda diventato piuttosto famoso. Nonostante i due siano stati beccati insieme, il cantante è particolarmente riservato, quindi del suo privato si conosce davvero poco.

Chi è Camilla Venturini, fidanzata di Ghali e stilista

Come anticipato, Camilla Venturini è una stilista, che ha frequentato anche una delle scuole più prestigiose nel settore della moda e del design, ovvero l'Istituto Marangoni, a Milano, che le ha dato la possibilità di assecondare la sua grande passione, trasformandola nel suo lavoro. Insieme alla sorella Giulia, infatti, crea il brand MEDEA, un marchio che in poco tempo ha attirato l'attenzione di personaggi noti nel mondo dello spettacolo, anche internazionale. Le due, parlando del loro progetto, hanno dichiarato:

Il nome MEDEA nasce dal film di Pierpaolo Pasolini, volevamo omaggiarlo perché per noi è sempre stato fonte d’ispirazione. Il marchio è nato due anni e mezzo fa e intendiamo svilupparlo con calma: non vogliamo stare al passo della moda che va super veloce.

La storia d'amore con Ghali e la passione in comune per la moda

Ghali e Camilla Venturini, foto di Whoopsee

Camilla Venturini e Ghali sono stati beccati insieme per la prima volta nel luglio 2020, quando il rapper aveva da poco messo fine alla sua storia, anche piuttosto chiacchierata con Mariacarla Boscono. I due avevano ufficializzato la loro relazione nel gennaio 2019, con un video pubblicato sui social, ed entrambi hanno sempre parlato in maniera più che accorata della loro relazione; in un'intervista al Corriere, Ghali aveva parlato della top model in questi termini: "una grandissima figa che mi ama e mi vuole bene anche se domani la mia carriera finisce". La moda, a quanto pare, è il filo conduttore che lega l'artista anche alla sua nuova compagna e infatti la loro prima apparizione pubblica, ufficiale, è stata alla sfilata di Givenchy in occasione della settimana della moda a Parigi.