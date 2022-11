Cher inossidabile: a 76 anni esce con uno di 40 anni più giovane Lui è un producer musicale di 36 anni, quarant’anni più giovane: è un grande amore?

Cher, 76 anni, non vuole saperne di far abbassare il termometro al suo cuore che adesso batte, forte-forte-forte, per Alexander Edwards. Lui è un producer musicale di 36 anni (in foto non è lui, ma il designer Olivier Rousteing) ed è l'ex di Amber Rose. Le prime foto della coppia sono arrivate all'esterno del Craig's, popolare ristorante di Hollywood frequentato da tutto il mondo dell'intrattenimento che conta. Gli scatti sono diventati immediatamente virali.

Chi è Alexander Edwards, il nuovo amore di Cher

Alexander Edwards è il nuovo amore di Cher. Il produttore aveva cominciato a frequentare Amber Rose nel 2018, i due hanno avuto anche un figlio di nome Slash, che oggi ha 3 anni. Tutto è finito quando lei ha scoperto i tradimenti di lui, denunciando tutto su Instagram: "Sono stanca di essere tradita e di essere imbarazzata dietro le quinte". Sarebbero almeno 12 le persone con cui Alexander Edwards avrebbe traditto Amber Rose: un piccolo record per il mondo del gossip. La sensazione, ma anche la speranza, è che con Cher, invece, le cose sembrano stiano andando in una direzione diversa. Quanto sarà affidabile questo bel giovanotto?

La vita ‘smeralda' di Cher dopo due matrimoni

Cher ha confermato la relazione con Alexander Edwards rispondendo ad alcuni tweet di curiosi, schivando ogni tipo di critiche. D'altronde, la popstar di "Believe" ha le spalle abbastanza larghe considerato che vive nel mondo dello spettacolo e del gossip da quasi sessant'anni. La reginetta del pop ha gia alle spalle due matrimoni. La prima volta che si è sposata è stata con Sonny Bono, dal 1964 al 1975. Il secondo matrimonio, invece, è stato con Gregg Allman, durato solo quattro anni. Dal primo matrimonio, Cher ha avuto il figlio Chaz e dal secondo Elijah, che oggi hanno 53 e 46 anni. Ora c'è Alexander Edwards: è davvero questo il grande amore di Cher?