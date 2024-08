video suggerito

Carolyn Smith prima punge: "Non ho tempo", poi legge Selvaggia Lucarelli "tra un cinguettio e l'altro" Dopo il clamore per le sue dichiarazioni, Carolyn Smith corregge il tiro e si mostra in foto mentre legge il libro di Selvaggia Lucarelli: "Letture estive, tra un cinguettio e l'altro". Prima, però, aveva detto: "Preferisco leggere cose che migliorano me stessa".

Deve essere accaduto qualcosa dietro le quinte, altrimenti non si spiega. Carolyn Smith, dopo aver rilasciato un'intervista al settimanale Mio, ha dichiarato di non aver avuto tempo per leggere il libro di Selvaggia Lucarelli, Il vaso di Pandoro, dedicato all'ascesa e alla caduta dei Ferragnez. Le parole della giudice di Ballando con le stelle sono state chiare: "Preferisco dedicarmi a letture che migliorano me stessa". Poi, però, qualcosa è cambiato. La giudice si è fatta immortalare proprio con il libro della collega tra le mani: "Letture estive tra un cinguettio e l'altro". E la storia è stata anche ripostata dalla stessa Lucarelli: "Carolyn quando ci vediamo a Ballando ti interrogo”.

La stoccata di Carolyn Smith

Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli sono note per essere le due che in giuria, a Ballando con le stelle, risultano essere le più granitiche. Non si sono mai risparmiate nei loro commenti e, soprattutto, nei loro confronti. Sempre con grande serenità. E per questo che le dichiarazioni di Carolyn Smith fatte al settimanale Mio: hanno certamente sorpreso:

Non ho avuto tempo di leggere “Il Vaso di Pandoro”, il libro di Selvaggia Lucarelli. Il mio calendario è già pieno e preferisco dedicarmi a letture che migliorano me stessa. Non mi interessano le critiche, i pettegolezzi e le diatribe tra vip, quando l’uno vuole attaccare l’altro. Di conseguenza non posso neppure commentare, perché non so nulla a riguardo e non voglio sapere.

La foto che fuga ogni dubbio

Dopo il clamore per le sue dichiarazioni, Carolyn Smith corregge il tiro e si mostra in foto mentre legge il libro di Selvaggia Lucarelli. Un libro che, a detta della stessa autrice, non sarebbe stato accolto a dovere dalla stampa eppure si parla sempre di lei, del suo scritto e dei suoi protagonisti (si veda, come esempio, l'ultimo fattaccio: il Premio Cuccari in Calabria).