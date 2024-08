video suggerito

Selvaggia Lucarelli lascia il palco e non ritira il premio: “Mi sento trattata come una cretina” La giornalista, invitata per il Premio Cuccari in Calabria a parlare del suo libro, viene accolta sul palco e intervistata con domande che reputa irrispettose, al punto da chiedere se si tratti di un’imboscata e poi lasciare il palco. Alla conduzione doveva esserci anche Gianluigi Nuzzi, che proprio in quei minuti lascia il palco e poi spiega: “Con chi manca di rispetto ai miei figli io non parlo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

804 CONDIVISIONI condividi chiudi

Selvaggia Lucarelli abbandona il palco del Premio Cuccari in Calabria, manifestazione alla quale era stata chiamata a partecipare per la presentazione del suo libro, Il vaso di Pandoro. L'opinionista ha raccontato quanto accaduto nella sua newsletter, ma nelle scorse ore diversi video del momento di imbarazzo sul palco hanno iniziato a circolare sui social.

Cosa è successo sul palco del premio Cuccari

Nelle clip in particolare si può notare una Selvaggia Lucarelli che sale sul palco già piccata e, rivolgendosi alla presentatrice della serata Vittoriana Abate, chiede dove sia l'altro presentatore Gianluigi Nuzzi, che in effetti non è presente. La presentatrice prova a rifugiarsi sul tema del libro, commettendo tuttavia l'errore di chiedere a Lucarelli quale fosse il motivo del suo astio nei confronti di Fedez per il Pandoro Gate. Lucarelli quindi si difende sostenendo che si tratta di un'inchiesta e che non c'è alcuna forma di antipatia, rivendicando dunque il valore del proprio lavoro: "Non capisco cosa c’entri Fedez in questo momento. Io sono molto felice di essere qui però non mi sembra che l’accoglienza sia degna. Ho fatto un sacrificio a venire qui, ma con entusiasmo perché dovevo andare in vacanza e questa era l’ultima data di presentazione del libro, ma sono stata trattata finora come una cretina".

Quindi, mentre la presentatrice tenta di ristabilire una serenità di fondo, continua a porre questioni a Lucarelli che paiono quasi provocatorie, al punto d indurre la giornalista a chiedersi se non si tratti di una imboscata. DiceLucarelli: "Ripeto, sono venuta qui partendo da Milano, rinunciando alle mie vacanze solo e unicamente per venire in Calabria, sono stata tre ore seduta qui a guardare con grande interesse gli ospiti prima di me e di essere trattata in questo modo non ho assolutamente voglia, ok? Quindi ringrazio il pubblico, torno al prossimo anno e spero che l’accoglienza sia un po’ diversa". Quindi la si vede abbandonare il palco.

Il commento di Gianluigi Nuzzi

Successivamente Nuzzi specificherà, in assenza di Lucarelli, di non essere salito sul palco per ragioni ben precise: "Ho enorme rispetto per i miei figli e se io prima non ero su questo palco è perché ho enorme rispetto per i miei figli e chiunque manchi di rispetto a loro, io non ci parlo. E mi fermo qui, era il minimo sindacale fare quello che ho fatto: non stringere la mano a chi non stimo e non apprezzo".

Lucarelli spiega il comportamento di Nuzzi

Sul comportamento di Nuzzi Lucarelli spiegherà nella sua newsletter il precedente: "Nuzzi mi detesta, è cosa nota […] ha dichiarato che lui non intende dare la mano a chi non stima e a chi non “rispetta i suoi figli”. (…) Mi tocca chiarire che nessuno ha toccato i suoi figli ma che, al limite, sono i suoi figli ad aver combinato qualche grosso guaio ben 6 anni fa. Un suo figlio, per la precisione. Ai tempi io scoprii la brutta notizia che coinvolgeva alcuni minori e un istituto molto noto e di prestigio. Ne scrissi sul Fatto mantenendo l’anonimato dei minori e dei genitori. La notizia ebbe rilevanza, ma nessuno mai citó né Nuzzi né tantomeno i minori". E ancora: "La verità è molto più semplice: più volte sul Fatto e sui social ho spiegato come Nuzzi abbia fatto cattiva informazione per esempio a Quarto grado presentando la famosa EMMETEAM come un team di incredibili ingeneri americani quando era chiaramente un team di truffatori. I figli, temo, non c’entrano niente".