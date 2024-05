Carmine Recano sposa Donatella Tipaldi, i video del matrimonio e gli attori di Mare Fuori presenti I video e le foto del matrimonio di Carmine Recano, l’attore che interpreta il ruolo del comandante Massimo Esposito nella serie tv di successo Mare Fuori che ieri ha sposato Donatella Tipaldi, madre dei suoi figli. Alle nozze presenti anche Giacomo Giorgio e Erasmo Genzini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Carmine Recano ha sposato ieri, sabato 25 maggio, Donatella Tipaldi, madre dei suoi figli, Gennaro e Mirea, nati nel 2020 e 2022. Hanno celebrato il loro matrimonio al Castello di Acerra, in provincia di Napoli, con amici, colleghi e parenti. Un evento intimo e privato non annunciato direttamente dall'attore di Mare Fuori, serie nella quale interpreta il ruolo del comandante Massimo Esposito, al quale hanno partecipato anche alcuni suoi compagni di set tra cui Giacomo Giorgio e Erasmo Genzini.

Le foto del matrimonio di Carmine Recano e Donatella Tipaldi

Carmine Recano e Donatella Tiplaldi si sono sposati ieri, sabato 25 maggio, nella splendida cornice del Castello di Acerra. Dopo essersi giurati amore eterno in Municipio con i loro figli, Gennaro e Mirea, al loro fianco, hanno passeggiato su un lungo tappeto bianco davanti a tutti gli invitati. Il ricco banchetto nuziale è svolto in una grossa area all'aperto, prima della torta a più piani che gli sposi hanno tagliato sorridenti ed emozionati.

L'attore napoletano non ha condiviso alcuna immagine delle sue nozze sui social. Il suo profilo Instagram, infatti, è attivo solo per il lavoro, essendo estremamente riservato riguardo la sua vita privata.

Alle nozze anche Giacomo Giorgio di Mare Fuori: tutti gli invitati

Tantissimi invitati hanno partecipato al matrimonio di Carmine Recano e Donatella Tipaldi, celebratosi ieri in provincia di Napoli. Da parenti ad amici, non sono mancati alcuni colleghi dell'attore. Tra le immagini e i video circolati sui social, in alcune è comparso Giacomo Giorgio, compagno di set di Recano nella serie televisiva Mare Fuori. Tra i presenti anche l'attore Erasmo Genzini con la compagna influencer Federica Esposito e Carmine Elia, regista della prima stagione della serie tv ambientata al carcere minorile di Napoli.

