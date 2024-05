video suggerito

Carmine Recano di Mare Fuori si è sposato, le romantiche nozze in un castello con Donatella Tipaldi Carmine Recano, noto per il ruolo del ‘Comandante’ nella serie Mare Fuori, si è sposato. L’attore è convolato a nozze con la compagna Doantella Tipaldi con una romantica cerimonia che si è tenuta sabato 25 maggio presso il Castello di Acerra, in provincia di Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Carmine Recano si è sposato. L'attore, noto per il ruolo di Massimo Esposito (Il Comandante) in Mare Fuori è convolato a nozze con la compagna Doantella Tipaldi. La cerimonia si è tenuta sabato 25 maggio presso il Castello di Acerra, in provincia di Napoli. Sui social alcuni scatti degli sposi, condivisi dagli invitati.

Le nozze di Carmine Recano, ‘il Comandante' di Mare Fuori

Carmine Recano e Donatella Tipaldi hanno scelto di convolare a nozze presso il Castello di Acerra, in provincia di Napoli, alla presenza di numerosi invitati. Come si vede da alcune immagini e video condivisi sui social, dopo aver percorso un lungo ‘tappeto bianco‘, i festeggiamenti si sono svolti all'aperto in un giardino allestito nei minimi dettagli, tra buffet, fiori bianchi e una torta a più piani che gli sposi hanno tagliato emozionati. Non si sa, al momento, se all'evento hanno partecipato anche alcuni attori della popolare serie Mare Fuori, dove l'attore interpreta il personaggio di Massimo Esposito.

La storia d'amore con Donatella Tipaldi

Carmine Recano è sempre stato piuttosto riservato sulla sua vita privata, lontana dal set della popolare serie Mare Fuori, dove ha interpretato il personaggio soprannominato ‘Il Comandante' dell'IPM di Napoli. Non si hanno infatti recenti dichiarazioni sulla sua storia d'amore con l' attuale moglie Donatella Tipaldi. L'attore però è padre di due figli, Gennaro e Mirea, che sarebbero nati rispettivamente nel 2020 e nel 2022. Sui suoi profili social non c'è traccia dei piccoli, così come non ci sono foto con l'attuale moglie, oltre a quelle del matrimonio appena celebrato. E proprio sui social Recano sarebbe arrivato solamente di recente, all'incirca nello stesso periodo della nota serie, mentre prima ha voluto mantenere la riservatezza circa la sua vita sentimentale.