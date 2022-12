Camilla Mangiapelo ha un nuovo amore dopo Riccardo Gismondi, sarebbe il calciatore Luca Moro Camilla Mangiapelo ha ritrovato l’amore dopo la rottura con Riccardo Gismondi, annunciata lo scorso luglio. Stando alle indiscrezioni, il ragazzo in questione sarebbe Luca Moro, giovane calciatore del Frosinone, con cui ha pubblicato uno scatto sui social.

A cura di Elisabetta Murina

Camilla Mangiapelo ha un nuovo amore. Dopo la rottura con Riccardo Gismondi, annunciata lo scorso luglio, l'ex corteggiatrice ha ritrovato la serenità al fianco di un nuovo ragazzo. Stando ad alcune indiscrezioni, si tratterebbe del calciatore del Frosinone Luca Moro.

Camilla Mangiapelo ha ritrovato l'amore dopo Riccardo Gismondi

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha voltato pagina dopo la fine della storia con Riccardo Gismondi, annunciata con una storia su Instagram lo scorso luglio. "Purtroppo le persone cambiando e le storie finiscono", aveva scritto l'ex corteggiatrice, che è uscita dal programma con Riccardo nel 2016. Ora nella vita della 25enne è tornato il sereno grazie a un nuovo ragazzo, come mostra una foto pubblicata sui social che la vede abbracciata alla misteriosa fiamma. Per il momento infatti la diretta interessata non ha reso pubblico il suo nome, anche se sono arrivate diverse segnalazioni sulla sua identità.

Chi sarebbe il nuovo fidanzato di Camilla Mangiapelo

Stando alle indiscrezioni diffuse dall'influencer Deianira Marzano e da Pipol Tv, il nuovo ragazzo di Camilla Mangiapelo si chiamerebbe Luca Moro. É un giovane un calciatore del Frosinone, avvistato in compagnia dell'ex corteggiatrice poco prima di Natale, proprio nella città del Lazio, che i due frequenterebbero spesso. Ancora non sono usciti ufficialmente allo scoperto, ma è probabile che sia solo questione di tempo e che trascorreranno insieme le feste. Quel che è certo è che per Camilla la storia con Riccardo è acqua passata. Il tronista aveva tradito la fidanzata e la notizia era stata resa nota circa due mesi dopo la fine ufficiale e annunciata della loro storia, iniziata nel 2016 all'interno di Uomini e Donne.