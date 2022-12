Luca Vismara attacca Riccardo Fogli al GFVip: “Verme, infame” come lui lo aveva chiamato all’Isola Luca Vismara attacca Riccardo Fogli entrato nella casa del Grande Fratello Vip. Tra loro c’era stata una lite durante l’Isola dei Famosi e l’ex naufrago si è rivolto al cantante usando gli stessi insulti che lui gli aveva urlato contro durante il reality.

Nella serata di lunedì 12 dicembre ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Riccardo Fogli, il cantante è al suo secondo reality e dopo poco tempo trascorso con gli altri inquilini sembra aver trovato subito la sua dimensione. A commentare in maniera piuttosto piccata l'inizio di questa nuova avventura è stato Luca Vismara, che ha riportato su Twitter tutti gli insulti che l'ex membro dei Pooh gli ha rivolto durante la loro permanenza sull'Isola dei Famosi nel 2019.

L'attacco di Luca Vismara a Riccardo Fogli

Vismara non le manda a dire e, anzi, si scaglia immediatamente contro l'ex naufrago scrivendo: "Ciao Riccardo, ti auguro un buon GFVIP" per poi firmarsi in maniera sarcastica e scrivere: "tuo verme, testa di ca**o, viscido, bugiardo, infame, col costume verde da verme che prenderesti a pedate nel c**o". Una lunga sequela di insulti che, però, non sono altro che gli stessi termini rivolti al giovane artista proprio dal cantante durante una lite, nata a seguito di battibecco sull'Isola in cui era invischiata anche Marina La Rosa.

Alle domande rivoltegli su Twitter da alcuni followers, che chiedevano il perché di questo astio, Vismara si è sentito in dovere di spiegare cosa fosse accaduto e quindi aggiunge un un nuovo tweet: "Non ce l'ho con Riccardo Fogli a caso. È una persona che ritenevo amica. Mi ha rivolto però parole troppo pesanti". Il naufrago sottolinea di non aver mai ricevuto delle scuse da parte dell'ex compagno di avventura, cosa che avrebbe accettato di buon grado e quindi aggiunge: "Lascia che io ricordi chi sei. Con le tue parole". Infine riporta uno stralcio di conversazione tra Antonino Spinalbese e il nuovo arrivato, in cui l'hairstylist chiede a quale edizione dell'Isola avesse partecipato e Fogli che titubante gli dice: "Non farò i nomi di chi era con me, ho la coscienza pulita, ma sai non vorrei avere casini".