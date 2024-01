Borriello ricorda Berlusconi: “Mi chiedeva come andava la storia con Belen” L’ex calciatore del Milan ricorda Berlusconi quando lui era un calciatore del Milan: “Veniva poco al campo, ai tempi era premier, ma aveva sempre un aneddoto per tutti”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Marco Borriello ricorda Silvio Berlusconi. Da un'intervista con Alessandro Alciato per il talk show Radio Tv Serie A, l'ex bomber di Milan, Roma e Juventus ricorda l'allora presidente della squadra nella quale ha giocato ai suoi massimi livelli nel corso della carriera calcistica, che si è poi conclusa nel 2019.

Borriello ha ricordato col sorriso un aneddoto su Silvio Berlusconi, scomparso lo scorso giugno, che era proprietario del Milan quando lui militava nella squadra rossonera negli stessi anni in cui aveva un ruolo di primo piano in politica: "Veniva poco al campo, perché era presidente del Consiglio all'epoca. Veniva a trovarci in albergo quando giocavamo a Roma e ricordo che per ognuno di noi ricordava un aneddoto". Marco Borriello quindi cita col sorriso l'aneddoto che lo riguardava e che aveva a che fare con la sua vita privata: "Il mio riguardava Belen, con cui al tempo ero fidanzato e mi chiedeva: ‘Come va con Belen?'. "Andava sul tecnico", commenta ironico Alciato e Borriello, scherzosamente: "Era molto simpatico, la prendevamo a ridere".

La relazione tra Belen e Borriello

Il calciatore in quegli anni era protagonista delle copertine di gossip proprio per la relazione con la showgirl argentina, che poi negli anni successivi sarebbe diventata personaggio di spicco del mondo dello spettacolo e della cronaca rosa italiana. Una relazione durata dal 2004 al 2008, quella tra Borriello e Belen, poi finita senza screzi e con un rapporto di affettuosa amicizia negli anni successivi. La conduttrice argentina ne parla spesso, come in un'intervista di alcuni anni fa in cui aveva detto: "Marco l'ho sempre visto in questi anni. È una persona alla quale voglio bene".

La telefonata tra Berlusconi e Belen del 2009

Quanto ai contatti tra Berlusconi e Belen, nel 2015 era stata diffusa una telefonata tra l'allora presidente del Consiglio e la showgirl, nella quale si accennava anche alla relazione con Borriello. La telefonata fra i due risale al 2009, prima del debutto di Belen nel programma "Scherzi a parte", che sarebbe poi partito su Canale 5. Berlusconi chiede a Belen se sia finita la sua storia con il compagno e lei risponde vagamente di sì. Poi il fondatore di Mediaset le chiede se le piaccia il programma, facendo intendere di essersi speso per farle avere quel ruolo: "Come fa a non piacermi? – risponde lei – È il miglior programma in assoluto, sono molto stupita e felice".