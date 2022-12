Blake Lively e Ryan Reynolds aspettano il Natale, le foto col pancione a tema per le feste La coppia è pronta ad accogliere il quarto figlio della famiglia Reynolds. In vista del Natale, l’attore ha pubblicato uno dei rari scatti che mostra la moglie col pancione. La gravidanza è stata rivelata appena lo scorso settembre, quando Blake Livelli era già incinta di diverse settimane.

Blake Lively e Ryan Reynolds sono pronti per le feste. La coppia, che presto accoglierà il quarto figlio in famiglia, ha pubblicato un nuovo tenero scatto che mostra l'attrice col pancione. Uno dei rari scatti che aggiorna i fan sulla gravidanza, che è stata rivelata appena lo scorso settembre.

Blake Lively e Ryan Reynolds si preparano al Natale

La coppia di attori è tra le più amate di Hollywood. Già genitori di tre figli, James nato nel 2014, Ines e Betty che hanno rispettivamente 5 e 2 anni, si sono sposati nel 2012 e da allora sono una famiglia molto unita. In vista del Natale, Ryan Reynolds ha pubblicato un simpatico ritratto familiare insieme e Babbo e Mamma Natale: "Abbiamo incontrato Jessica Claus e suo marito sul Polar Express. Lei era tutto quello che avevo sempre sognato fin da bambino. Odorava di panini alla cannella e sangria", ha scritto l'attore su Instagram. Sarà l'ultimo Natale in cinque, visto che presto il quarto figlio si unirà alla famiglia Reynolds.

Quando partorirà Blake Lively

Lo scorso settembre Blake Livelli ha giocato d’anticipo sui paparazzi mostrando sui suoi profili social le prime foto col pancione e annunciando così di essere incinta per la quarta volta. “Così gli 11 ragazzi che aspettano fuori casa mia per un avvistamento mi lasceranno in pace”, scriveva su Instagram. Sempre piuttosto riservata sulla gravidanza, l’attrice non ha mai rivelato il momento esatto in cui ha scoperto di essere incinta, ma a giudicare dal pancione, a settembre era già in dolce attesa da diverse settimane. A novembre poi, è apparsa per la prima volta in pubblico insieme al marito mostrando le sue rotondità sul red carpet degli American Cinematheque Awards. La nascita del piccolo, del quale non è ancora stato svelato il sesso, dovrebbe avvenire nel primo triennio del 2023.