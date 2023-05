Billie Eilish è single, finita dopo 7 mesi la relazione con Jess Rutherford Billie Eilish e Jesse Rutherford si sono lasciati. Dopo sette mesi, la loro relazione è arrivata al capolinea. “Entrambi sono single, non ci sono stati tradimenti”, fa sapere una fonte vicino alla cantante.

A cura di Elisabetta Murina

Billie Eilish è tornata single. Dopo sette mesi, come riporta page Six, è finita la storia d'amore con Jesse Rutherford, cantante della band rock The Neighbourhood. L'ormai ex coppia era stata avvistata insieme l'ultima volta durante il Coachella Festival, mentre sul red carpet del Met Gala la cantante era apparsa da sola.

Tra Billie Eilish e Jesse Rutherford nessun tradimento

Stando a quanto riporta TMZ, Eilish e Rutherford si sarebbero lasciati in modo amichevole e sarebbero rimasti buoni amici. In più, un rappresentante della cantante ha fatto sapere che "tutte le voci di tradimento sono false e entrambi sono attualmente single". Una rottura, quindi, arrivata dopo mesi di relazione, ma in cui non avrebbero nulla a che fare terze persone, contrariamente ai rumors che vedevano l'artista di Bad Guy vicina ad Ava Capri, proprio durante l'after party del Met Gala.

L'amore tra Billie Eilish e Jesse Rutherford

I due sono stati avvistati per la prima volta insieme nell'ottobre del 2022, cercando poi di mantenere una certa riservatezza sulla loro vita privata. L'amore è proseguito a gonfie vele per sette mesi, fino a quando è arrivata la notizia della rottura. Eilish e Rutherford avrebbero interrotto la frequentazione in modo amichevole. L'ultima volta che sono stati visti insieme risale al Coachella Festival ad aprile, circa un mese fa, mentre la cantante aveva camminato da sola sul red carpet del Met Gala di New York i primi di maggio, quando a quanto pare la loro relazione era già arrivata al capolinea. Per il momento, le motivazioni non sono note con certezza.