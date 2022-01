Benedetta Mazza dopo il GF Vip 3: cosa fa oggi e chi è il suo fidanzato Benedetta Mazza torna in tv come studentessa di Back To School: l’ex concorrente del GF Vip 3 ha lasciato il mondo dei reality, oggi è una speaker radiofonica.

Tra i protagonisti della puntata di Back To School di questa sera c'è anche Benedetta Mazza, una delle concorrenti del Grande Fratello Vip più amate dell'edizione del 2018. L'ex modella, classe '89, fece sbandare il suo inquilino Stefano Sala, già allora fidanzato con Dasha Dereviankina, e si resero protagonisti di un flirt. Ha recitato nel film Amore 14 ma è diventata nota al pubblico televisivo nel 2009 in qualità di ‘Professoressa' della trasmissione L'eredità. Nel 2016 ha partecipato come concorrente a Pechino Express in coppia con Raffaella Modugno e un anno dopo è stata nel cast di Tale e Quale Show. La scolaretta dello show di Nicola Savino ha fatto chiacchierare le pagine di gossip anche per le sue storie d'amore, la più famosa quella nel 2015 con l'ex calciatore Daniel Osvaldo.

Chi è il fidanzato di Benedetta Mazza

Nell'agosto del 2020 Benedetta Mazza rendeva pubblica su Instagram la sua relazione con Omar Hassan. Tanti gli scatti con il pittore e pugile italo-egiziano, classe '87 e noto alle cronache rosa per la relazione passata con Nina Zilli, circolati sui loro profili social. Apparivano sempre affiatati e molto innamorati attraverso le loro IG stories.

L'ultimo post che attesta la loro relazione risale a marzo 2021: l'ex gieffina con diverse foto di coppia gli faceva tanti auguri di buon compleanno. Da allora sono sparite tracce che attestano la loro relazione tutt'oggi, nessuno dei due ha mai annunciato una rottura. Alcuni indizi social, come i likes, potrebbero confermare che stanno ancora insieme.

La perdita di peso dopo il GF Vip

Dopo l'avventura nella Casa del Grande Fratello VIP nella quale ha sfoggiato i suoi look trendy che calzavano a pennello sulle sue forme procaci, Benedetta Mazza avrebbe deciso di mettersi a dieta. Sebbene non abbia mai rilasciato dichiarazioni riguardo il suo cambio di peso, gli utenti social che la seguono hanno sin da subito notato la trasformazione. "Sei dimagrita tanto", "Eri bella anche prima" sono solo due dei migliaia di commenti lasciati sotto ai suoi post.

Cosa fa oggi Benedetta Mazza

L'ex modella e Professoressa dell'Eredità lasciato il mondo dei reality per dedicarsi alla radio. Benedetta Mazza oggi è una speaker della web radio di RDS e conduce un programma dal nome ‘Swipe‘, in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 15. È anche uno dei volti di QVC, canale di shopping e intrattenimento che spazia tra la moda, il fai da te, la cucina e la tecnologia in onda sul canale 32 del Digitale Terreste. Ha inoltre aperto un blog, Benny’s Beauty Community, nel quale condivide con i suoi fans opinioni e consigli sul mondo del make up e beauty.