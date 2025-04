Belen Rodriguez fa una dedica a Santiago per il compleanno: “Grazie per avermi resa mamma per la prima volta”

video suggerito

Belen Rodriguez scrive una lunga dedica sui social per suo figlio Santiago, nato dall'amore con Stefano De Martino. Sul profilo Instagram della conduttrice è apparso un post in cui fa gli auguri al ragazzino, che mercoledì 9 aprile ha compiuto 12 anni.

La dedica di Belen Rodriguez per Santiago: "Sono fiera di te, sei in gamba"

"Dodici anni amore mio, come vola il tempo". Inizia così la dedica di Belen Rodriguez per suo figlio Santiago. "Volevo sapessi che sono tanto ma tanto fiera di te, sei un ragazzo in gamba, con un cuore e una sensibilità gigantesca" continua nella didascalia al post. E ancora: "Sei divertente, sei curioso, sei romantico, sei entusiasta, sei leale, sei carismatico, sei creativo, e tutto il mio mondo è dentro i tuoi occhi". In conclusione, un messaggio d'amore per il teenager: "Te amo Santi, grazie per avermi resa mamma per la prima volta. Feliz cumpleaños". Nei i commenti, si legge quello di Simona Ventura, che scrive: "Auguri al tuo Principe, Belenita". In tanti hanno messo mi piace al carosello di fotografie, da Luciana Litizzetto a Sabrina Ferilli. Al momento Stefano De Martino non ha ancora condiviso nessuna storia o post per fare pubblicamente gli auguri a suo figlio.

Belen Rodriguez: "Con Stefano De Martino buoni rapporti per nostro figlio Santiago"

In una lunga intervista, Belen Rodriguez aveva parlato del suo rapporto con Stefano De Martino. Lei e il suo ex marito hanno vissuto una relazione intensa e importante, durata per circa dieci anni, sebbene non sia stata priva di momenti di pause e interruzioni durante il percorso. Nonostante le difficoltà passate, la conduttrice ha voluto sottolineare che tra loro i rapporti sono distesi e che ci tengono a mantenere un clima sereno soprattuto per il bene del piccolo Santiago: "Non si può non essere civili".