Belen Rodriguez sale sulla scrivania di Fabio Fazio, lui: “Voglio vedere la differenza con Luciana Littizzetto”

Un momento inaspettato ha caratterizzato la puntata di "Che Tempo Che Fa" andata in onda domenica 6 aprile. Protagonista della scena Belen Rodriguez, ospite di Fabio Fazio nel suo talk show della domenica sul Nove. Durante l'intervista con la showgirl argentina, Fazio le ha chiesto se Luciana Littizzetto fosse ancora il suo modello di comicità al femminile, secondo alcune dichiarazioni del passato. La Rodriguez conferma tutto, a quel punto il conduttore sorprende tutti e la invita a salire sulla sua scrivania, proprio come fa la Littizzetto. Sornione e sibillino, Fazio, dice: "Voglio vedere la differenza".

"Saliresti un attimo, perché voglio vedere la differenza"

"Il tuo modello di comicità femminile è Luciana Littizzetto", spiega Fazio e Belen replica: "Sì e continua a esserlo. Mi fa morire e mi fa piacere. È carina quando si mette sul tavolo e tutto quello che dice mi fa ridere". A quel punto, Fazio la invita a salire sul tavolo della scrivania e Belen: "Vuoi che salga sul tavolo?". "Solo per vedere la differenza". A quel punto, la showgirl argentina accoglie l'invito col sorriso ed esegue tra il clamore dello studio, generando un'atmosfera divertita e complice. Il momento è stato pubblicato anche sul canale Instagram ufficiale del talk show. "Devo dire che è uguale. È tutto uguale", scherza Fazio che poi manda la pubblicità e dà la "letterina" a Belen, come accade con Luciana Littizzetto. Questa volta, però, con un accorgimento: "Leggila lunga, leggila lunga lunga lunga".

Il momento attuale di Belen Rodriguez

Oltre il momento della gag, l'intervista a Belen Rodriguez è stata molto lunga. Si è parlato del suo momento attuale, conduttrice del programma Only Fun proprio sul Nove, della sua carriera e dei suoi progetti per il futuro, ma soprattutto ha parlato d'amore: "Per la prima volta in vent'anni sono single. Ho cambiato rete, ho cambiato taglio, è tutto un momento di cambiamento".