Belén Rodriguez e Stefano De Martino “stanno tornando insieme”, gossip confermato e foto in uscita Belén Rodriguez e Stefano De Martino stanno tornando insieme? L’indiscrezione è stata diffusa da un paparazzo nel corso della puntata di Mattino 5 del 18 gennaio.

A cura di Daniela Seclì

Belén Rodriguez e Stefano De Martino sono pronti a tornare insieme? È questo quanto sostiene il paparazzo Andrea Franco Alajmo, intervenuto nel corso della puntata di Mattino 5 trasmessa martedì 18 gennaio. Negli ultimi giorni, la showgirl argentina e il conduttore sono stati paparazzati insieme in aeroporto. La relazione tra Belén e Antonino Spinalbese è finita.

Belén e Stefano, l'indiscrezione sul ritorno di fiamma

Nel corso della puntata di Mattino 5 trasmessa martedì 18 gennaio, il paparazzo Andrea Franco Alajmo ha spiazzato Federica Panicucci con la sua rivelazione. L'uomo ha spiegato: "Belén Rodriguez ha ricominciato a frequentare il suo ex marito Stefano De Martino, ormai da tre settimane. E non per il figlio Santiago, perché in tanti dicono che si vedano solo per il bambino. Vi assicuro che non è per il bambino e presto uscirà. Quindi Belén sta tornando con il suo ex marito". Federica Panicucci è apparsa perplessa: "Quindi è stata archiviata la relazione con Antonino Spinalbese?". Il paparazzo ha confermato: "Quella già da un pezzo, praticamente neanche si incrociano più" e ha concluso rimarcando come il ritorno di fiamma tra i due ex coniugi non sia solo una sua opinione: "Le foto non mentono mai". Dunque, secondo quanto sostiene, presto potrebbero essere pubblicati gli scatti che confermano che l'amore tra Belén e Stefano è scoppiato per l'ennesima volta.

Tra Belén e Antonino Spinalbese è finita

È stata la stessa Belén Rodriguez a confermare la fine della relazione tra lei e Antonino Spinalbese, padre di Luna Marì. In un tenero video con Santiago, la showgirl ha spiegato: "Non vuoi fare lo chef da grande? Visto che mamma è single, almeno ho qualcuno che mi cucina". Nei giorni scorsi, poi, Stefano De Martino si è recato in aeroporto, per andare a prendere l'ex moglie che rientrava da una breve vacanza in Uruguay. Al momento, i diretti interessati non si sono espressi riguardo l'indiscrezione che li vede protagonisti.