Barbara D’Urso in vacanza: “Cena a lume di candela”, chi c’è con lei nelle foto su Instagram L’estate della conduttrice prosegue nel suo racconto social, con foto delle vacanze che in questo momento si sono spostate in costiera amalfitana. Con lei, a cena, diversi volti noti della Tv.

A cura di Andrea Parrella

Le vacanze estive di Barbara D'Urso sono certamente diverse da quelle vissute negli scorsi anni. Il motto "ci vediamo a settembre", diventato una sorta di marchio di fabbrica della conduttrice alla fine di ogni stagione televisiva, quest'anno non avrà un effettivo riscontro, vista l'uscita da Mediaset della conduttrice.

A cena con Miccio, Grimaldi e Battaglia

Tuttavia Babara D'Urso, in attesa di novità sul suo futuro professionale, pare stia vivendo con una certa serenità questa estate atipica, raccontandola attraverso i suoi social con molte foto pubblicate dai luoghi delle sue vacanze. In una delle ultime mostra la sintesi della sua cena in Costiera Amalfitana, in compagnia di amici e amiche. Tra questi il conduttore Enzo Miccio, Angelica Pizzuti, oltre alla coppia composta da Eva Grimaldi e Imma Battaglia. "Serate d'estate in costiera amalfitana, dove il mare ed una cena a lume di candele con gli amici si abbracciano", scrive D'Urso nella didascalia che accompagna le foto.

D'Urso e l'addio a Mediaset: "Ho fatto cose estreme, ma mi venivano chieste"

Ospite al Marateale nei giorni scorsi, Barbara D'Urso si è lasciata andare sui suoi anni a Mediaset, riconoscendo errori ma fornendo anche delle spiegazioni per quanto accaduto nel corso degli anni, che l'hanno resa emblema di una certa televisione: "Ho fatto tante trasmissioni in cui c’erano cose buffe, cose divertenti, cose anche estreme a volte – ha raccontato la conduttrice – ma sempre perché, sottolineo, mi venivano chieste. Non è che la mattina mi svegliavo e decidevo di fare un certo tipo di televisione, ma questa è un’altra storia".

D'Urso si è quindi "sbottonata" anche in relazione al fattore luci, tratto caratteristico dei suoi show: "Tutti dicono delle luci ma dal vivo mi dicono sei molto più bella. Ho scelto di non rifarmi e aiutarmi così, con le luci. Sono rimasta l’emblema delle luci ma se guardate la TV tutti, anche i telegiornali, hanno luci più intense delle mie”.