Barbara D’Urso compie 65 anni, la festa scatenata a Milano Barbara D’Urso compie 65 anni e festeggia con un party scatenato a Milano, in compagnia di amici e volti noti dello spettacolo: da Valeria Marini ad Antonella Elia, da Gabriel Garko a Massimo Boldi.

A cura di Ilaria Costabile

Barbara D'Urso ha spento 65 candeline nella serata di sabato 7 maggio, un numero che non corrisponde all'età percepita dalla conduttrice che, infatti, nelle foto pubblicate sul suo profilo Instagram, fa volteggiare un enorme 18 nell'esclusivo locale milanese in cui ha festeggiato in compagnia di tanti amici vip.

Il compleanno di Barbara D'Urso

L'età, in fondo, è una questione anagrafica e Barbara D'Urso dimostra esattamente quando dichiarato dal noto detto, presentandosi in piena forma al cospetto dei suoi invitati, con un tubino aderente di paillettes contornato da un ricco piumaggio e un paio di calze a rete a completare il look. Un modo decisamente irriverente per affrontare gli anni che passano, all'insegna della musica e del divertimento che non manca, come si evince dagli scatti pubblicati dalla conduttrice. Una festa in grande stile, dove appaiono volti noti dello spettacolo e ormai habitué delle sue trasmissioni, come Valeria Marini, Antonella Elia, Gabriel Garko, Massimo Boldi, insieme ad amici e persone a lei vicine che ha voluto al suo fianco per festeggiare questo momento compleanno così importante.

Il futuro in Mediaset

Prima di dedicarsi ai festeggiamenti, però, la conduttrice ha voluto mettere in chiaro alcune questioni relative al suo futuro in Mediaset, di cui si parla da diverse settimane e che la vedrebbero già lontana dall'azienza. La padrona di casa di Pomeriggio Cinque, infatti, ha dichiarato che non andrà via dall'emittente tv come era stato anticipato da Dagospia e aggiungendo: "Ci sono persone che sono ossessionate da me, quelle sono fake news". Insomma, pare che non ci sia pericolo per i fan della D'Urso che potranno continuare a vederla sulle reti di Cologno Monzese, sebbene non sia ancora chiaro in che veste, dal momento che non è escluso un possibile cambio di ruolo