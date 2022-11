Aurora Ramazzotti incinta inseguita dai paparazzi, è la sorellina ad allontanarli da casa Aurora Ramazzotti è circondata dai paparazzi dopo l’annuncio della gravidanza. Questa volta ad allontanarli da casa ci ha pensato la sorellina Celeste, figlia di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, in un video condiviso su Instagram dalla futura mamma.

A cura di Elisabetta Murina

Aurora Ramazzotti diventerà presto mamma per la prima volta. Dopo aver annunciato la gravidanza, l'influencer è sempre più spesso circondata da paparazzi e curiosi alla ricerca dello scatto perfetto e intenzionati a raccontare ogni dettaglio della sua vita privata. Questa volta però ad allontanarli ci ha pensato una persona speciale.

La sorellina di Aurora Ramazzotti allontana i paparazzi

Aurora Ramazzotti, tra le sue storie Instagram, ha condiviso un video che ha fatto sorridere diversi follower. Nella breve clip si vede la sorellina Celeste allontanare i paparazzi appostati fuori dalla sua casa. La piccola, nata dall'amore tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ha visto i fotografi in lontananza e non ha esitato nemmeno un attimo: ha iniziato a correre e li ha spinti via per impedirgli di scattare foto. "Mia sorella che allontana il paparazzo è tutto", ha scritto la futura mamma ad accompagnare il divertente video.

Come procede la gravidanza di Aurora Ramazzotti

Sono passati diversi mesi quando Aurora Ramazzotti ha confermato di essere in dolce attesa del suo primo figlio dal fidanzato Goffredo Cerza, dopo voci che davano ormai per certa la notizia. Da quel momento l'influencer sta raccontando sui social la quotidianità della gravidanza. Solo qualche tempo fa, ad esempio, ha svelato di non riuscire più a dormire bene la notte e di avere frequenti incubi. Le fan però l'hanno rassicurata, dicendole che è molto frequente brutti sogni quando si è incinta. Non si sa di preciso quando nascerà il primo bebè della coppia, ma quel che è certo è che sarà un maschietto, come annunciato durante il Gender Reveal, e che i futuri nonni Michelle ed Eros non vedono l'ora di accoglierlo in famiglia.