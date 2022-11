Aurora Colombo, ex corteggiatrice di Luca Salatino: “Andrei al GF Vip per incontrarlo di nuovo” Aurora Colombo, ex corteggiatrice di Luca Salatino a Uomini e Donne, vuole incontrarlo di nuovo perché pentita di come sono andate le cose tra loro. La ragazza sta seguendo il suo percorso al Grande Fratello Vip e sarebbe disposta a entrare nella casa, confessando di non temere il giudizio della fidanzata Soraia.

A cura di Elisabetta Murina

Mentre Luca Salatino è nella casa del Grande Fratello Vip, una sua ex corteggiatrice di Uomini e Donne è tornata a parlare di lui. Si tratta di Aurora Colombo, che aveva partecipato al dating show proprio per lo chef romano, ma che aveva scelto di abbandonare la conoscenza. La ragazza, intervistata da Novella2000, ha raccontato che, seguendo il suo percorso nel reality, lo sta riscoprendo sotto una luce diversa, tanto da essere pronta ad entrare nella casa più spiata d'Italia pur di incontrarlo di nuovo.

Aurora Colombo pronta al GF Vip per incontrare Luca Salatino

Aurora Colombo è stata una corteggiatrice di Luca Salatino a Uomini e Donne, ma aveva scelto di interrompere la conoscenza perché non le erano piaciuti alcuni suoi atteggiamenti. Ora però, dopo averlo visto nella casa del GF Vip, ha ammesso di sentirsi in colpa perché lo sta scoprendo diverso da quello che aveva conosciuto nel dating show: "Ho riscoperto una persona completamente diversa e mi sono sentita in colpa per averlo trattato in quel modo, andando via dal programma, giudicando premauturamente".

Per avere una seconda chance e la possibilità di incontrarlo di nuovo, l'ex corteggiatrice è perfino disposta a entrare al GF Vip: "Sarebbe molto interessante condividere un’esperienza del genere, anche perché tra di noi, a parte quello che è successo, c’è stato un grande feeling…Con Luca è stato proprio un colpo di fulmine".

Aurora Colombo non teme la reazione della fidanzata di Luca Salatino

Lo chef romano è felicemente fidanzato con Soraia Allam Ceruti, che è stata la sua scelta proprio a Uomini e Donne e di cui sente costantemente la mancanza. Ma l'ex corteggiatrice Aurora non teme la "rivale" perché convinta del feeling che c'era tra loro nel programma e poi sostiene che il suo sia solo il tentativo di avere un confronto con l'ex tronista: "La mia non è una mancanza di rispetto verso la coppia, è solo voglia di parlare con Luca faccia a faccia, e chiarirmi con lui…”. Alfonso Signorini le darà questa possibilità?