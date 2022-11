GF Vip, la romantica dedica di Luca Salatino a Soraia: “Sei mesi di noi, ti amo ogni giorno di più” Nella casa del GF Vip, Luca Salatino ha dedicato un dolce pensiero alla fidanzata Soraia Allam Ceruti in occasione del loro sesto mese insieme. Su un palloncino a forma di cuore il concorrente ha scritto: “6 mesi di noi, ti amo ogni giorno di più”.

A cura di Elisabetta Murina

Nella casa del Grande Fratello Vip, Luca Salatino non smette di pensare alla fidanzata Soraia Allam Ceruti. Il concorrente sente molto la mancanza della sua dolce metà e ha deciso di dedicarle un pensiero in un giorno speciale per la loro storia d'amore, quello del loro sesto mese insieme.

La dedica di Luca Salatino alla fidanzata

Non passa giorno in cui lo chef romano non senta la mancanza della fidanzata Soraia. E oggi, in occasione del loro sesto mese insieme, ha deciso di dedicarle un pensiero ancora più speciale. Su un palloncino a forma di cuore le ha scritto un messaggio pieno d'amore, che recita: "Sei mesi di noi, ti amo ogni giorno di più". Poi si è avvicinato alla telecamera e lo ha inquadrato, con gli occhi lucidi per l'emozione, davanti ad alcuni dei coinquilini. La loro storia d'amore è iniziata nel programma di Uomini e Donne, dove Luca ha partecipato come tronista scegliendo Soraia alla fine del suo percorso. Da quando le loro strade si sono incrociate non si sono più lasciati.

L'incontro tra Soraia e Luca al GF Vip

Soraia è entrata nella casa del GF Vip nella puntata del 10 novembre per fare una sorpresa al fidanzato e portargli un messaggio, dopo averlo visto per settimane in preda alla nostalgia per via della lontananza da lei. Quelle lacrime, secondo l'ex corteggiatrice, non permetterebbero al pubblico del reality di conoscerlo davvero. Quindi Soraia l'ha invitato a smetterla di piangere e a viversi la sua esperienza nella casa più spiata d'Italia, che lei lo aspetta fuori:

