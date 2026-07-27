Assia Pinto e Manuel Iezzi sono diventati genitori, solo un anno fa il tradimento a C’è posta per te

La storia di Assia Pinto e Manuel Iezzi è stata una delle più discusse all’inizio della stagione di C’è posta per te 2026. Al centro, il tradimento di lui con una vicina di casa e la difficoltà della ragazza nel ridargli accoglienza con fiducia nella sua vita. Poi, l’amore che vince su tutto e ora la nascita della piccola Aurora condivisa sui social: “Il giorno che ci ha cambiato la vita”.

La storia di Assia Pinto e Manuel Iezzi è stata una delle più discusse all'inizio della stagione di C'è posta per te, andata in onda il 10 gennaio 2026. Al centro della storia, il tradimento di lui con una vicina di casa e la difficoltà della ragazza nel ridargli accoglienza con fiducia nella sua vita. Poi, l'amore che vince su tutto e la mediazione di Maria De Filippi che fece il resto. Il 24 luglio scorso i due sono diventati genitori della piccola Aurora e hanno condiviso la nascita sui social: "Il giorno che ci ha cambiato la vita".

La nascita di Aurora e il lieto fine di una storia interrotta

Assia e Manuel sembravano essere destinati a perdersi, dopo una relazione nata quando erano giovanissimi e un tradimento, quello del ragazzo con una vicina di casa appunto, che ha segnato il loro rapporto in maniera significativa. Hanno dovuto superare molti ostacoli per credere di essere ancora fatti l'uno per l'altra e alla fine pare ci siano riusciti. La nascita della loro primogenita Aurora e le storie caricate su Instagram sono solo una delle prove di un sentimento che è riuscito ad andare oltre il rancore. "Finalmente insieme, vi guardo e mi dico quanto sono fortunato. Siete le mie donne, la mia famiglia", scrive Manuel nelle sue stories. I due, da che uscirono dal programma insieme, un anno fa circa (calcolando che il programma va in onda a gennaio ma è registrato tra agosto e settembre), sono stati sempre inseparabili e hanno voluto riabilitare la loro immagine di coppia con un progetto di vita insieme ancora più grande.

La foto nelle storie IG

La storia a C'è posta per te e l'aiuto di Maria De Filippi

Manuel si è rivolto al programma C'è posta per te per chiedere perdono ad Assia dopo averla tradita per quattro mesi con la propria vicina di casa. Assia, sconvolta e ferita dalla scoperta della relazione clandestina, lo aveva inizialmente lasciato. In studio, davanti alle scuse e al pentimento di Manuel, e con il supporto dei consigli di Maria De Filippi, Assia ha deciso di dare una seconda possibilità al loro rapporto, pur dichiarando "Spero di non fare la scelta sbagliata" prima di aprire la busta.

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Il ritorno sui social e le dediche

Dopo la messa in onda della puntata, la coppia ha ripreso a condividere momenti insieme sui social (in particolare su TikTok). Assia tenne a dedicare un post al suo Manuel per motivare la scelta di tornarci insieme dopo il tradimento, a seguito di una forte contestazione online: "Non tutte le storie sono perfette. La nostra no. Abbiamo sbagliato, sofferto, pianto tanto. Ma quando l'amore è vero, a volte sceglie di lottare invece di scappare", scrisse. Manuel, dal suo canto, promise davanti a tutti di volersi impegnare a meritare Assia ogni giorno: "Ho capito quanto si può perdere quando si sbaglia. Oggi non chiedo nulla, mi limito a dimostrare ogni giorno di meritare ciò che ho".

L'annuncio della gravidanza subito dopo C'è posta

A distanza di poche settimane dalla trasmissione (gennaio 2026), Assia e Manuel hanno annunciato sui social di essere in attesa del loro primo figlio. Assia ha accompagnato l'annuncio con queste parole: "Non sei arrivato per caso. Sei arrivato quando eravamo pronti ad amarci davvero. Dopo le cadute, dopo le scelte difficili, dopo aver scelto di restare. Sei arrivato tu. E hai dato un senso nuovo a ogni cosa". I due erano tornati insieme ben prima di gennaio, essendo il programma registrato, quindi avevano avuto il tempo di progettare una gravidanza, potendola condividere pubblicamente solo dopo la messa in onda del programma.