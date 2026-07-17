Antonella Elia e Pietro Delle Piane dovevano essere testimoni di nozze di Alessandro Medici e Sofia Calasso

Alessandro Medici e Sofia Calesso avevano fissato le nozze per il 24 marzo 2024, con Antonella Elia e Pietro Delle Piane testimoni. Il matrimonio non si celebrò mai: si separarono nel 2025.

C'era una data, e c'erano i testimoni. Alessandro Medici e Sofia Calesso, usciti mano nella mano da Temptation Island 2020 dopo un falò che sembrava aver chiuso tutto, per un periodo hanno davvero creduto di arrivare all'altare. Il matrimonio non si è mai celebrato. Medici è morto giovedì 16 luglio, a 53 anni, stroncato da quello che secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato un malore improvviso: la famiglia non ha diffuso comunicazioni ufficiali sulle cause del decesso.

La proposta è arrivata dopo il periodo più duro della loro storia. "La proposta è stata inaspettata. Io lo speravo ma non ci credevo più che arrivasse", raccontò Calesso in un'intervista del marzo 2023, quando il progetto era ancora vivo e aveva già una data: domenica 24 marzo 2024, scelta perché marzo era il mese del compleanno di Medici e di suo figlio, e perché quella era la domenica prima di Pasqua. "Inizia la primavera, insomma un mese positivo per noi", spiegò lei. La cerimonia sarebbe stata a Perugia, la loro terra.

Il dettaglio che restituisce meglio il peso che quell'estate del 2020 aveva avuto nelle loro vite è la scelta dei testimoni. Non parenti, non amici d'infanzia: compagni di villaggio. Antonella Elia e Pietro Delle Piane, che a Temptation Island erano una delle coppie vip di quell'edizione, erano rimasti nella vita di Medici e Calesso anche dopo le telecamere. "Ovviamente le nostre partecipazioni andranno a Pietro e Antonella che fanno parte della nostra vita e hanno fatto insieme a noi il percorso a Temptation Island. Mi piacerebbe averli proprio come testimoni", disse Calesso. E aggiunse un particolare che oggi suona diverso: "Credo che lo chiederò proprio a loro e questa è una grande anticipazione, perché non lo sanno ancora". Nella lista dei testimoni compariva anche Lorenzo Amoruso, indicato da Medici. Tra gli invitati doveva esserci Filippo Bisciglia, il conduttore che quel falò lo aveva gestito e che ieri, appresa la notizia della morte, ha scritto su Instagram: "Appena ho saputo mi si è gelato il sangue".

Il bambino perso e la fine di dieci anni

Il matrimonio non si è celebrato. In mezzo c'è stata la perdita del bambino che Calesso aspettava nel 2022, arrivata a poche settimane dalla scoperta della gravidanza. È il punto in cui la loro storia si è incrinata in modo definitivo, e a raccontarlo è stata lei stessa: "Non ho superato la perdita della gravidanza e ho inconsapevolmente dato la colpa anche a lui non rendendogli più la vita serena", spiegò annunciando la rottura, resa pubblica a fine agosto 2025 dopo dieci anni insieme. Della gravidanza disse anche: "È stato il momento più difficile della mia vita".

Quello che restava di Temptation Island

A rileggerla oggi, la loro vicenda è il rovescio esatto della promessa che il programma di Canale 5 fa ogni estate. Medici chiese il falò dopo cinque giorni, i due si rinfacciarono tutto e uscirono comunque insieme: la produzione ottenne il finale che il pubblico voleva, la coppia ottenne cinque anni in più. "Non posso vivere senza di lei" disse lui allora. Fu Calesso, anni dopo, a mettere le cose in prospettiva: "Non smetterò mai di ringraziare il programma per l'esperienza che ho vissuto ma non potrò mai nascondere il fatto che mi abbia destabilizzato parecchio".

La conferma della sua morte è arrivata proprio da lei, su Instagram, con una foto in bianco e nero di Medici che appoggia la fronte a quella di Zeus, il suo lupo cecoslovacco. Tre parole: "Vivrai sempre dentro di me".