Asia Argento distribuisce coperte ai senzatetto di Roma Asia Argento ha trascorso la scorsa notte a distribuire coperte e viveri caldi ai senzatetto di Roma, prendendo parte ad un progetto di solidarietà dell’associazione Akkittate sostenuto da Arci Pianeta Sonoro.

A cura di Ilaria Costabile

Asia Argento ha trascorso un'intera serata a sostenere il progetto dell'associazione Akkittate, sostenuto da Arci Pianeta Sonoro, con il quale ha portato il suo aiuto ai senzatetto della città distribuendo coperte, pasti caldi e lo stretto necessario per dare loro un minimo di sostentamento. Non è di certo il primo contributo in cui l'attrice romana si è prodigata, da sempre infatti è sostenitrice di cause e battagli sociali, sebbene il più delle volte abbia voluto tenere per sé questi gesti di incredibile solidarietà.

Il supporto di Asia Argento

A documentare alcuni attimi della serata è il giornalista di Fanpage.it Saverio Tommasi, intervenuto a nome della sua associazione, Sheep Italia, che ha raccontato una versione inedita della regista, impegnata attivamente nel rivolgere la sua attenzione e il suo aiuto a coloro che ne hanno più bisogno, sottolineando la disponibilità e la cura rivolta ad ogni singola persona incontrata durante questo cammino di assistenza. Il giornalista descrive, poi, una scena che lo ha particolarmente colpito: "Un'immagine mi è rimasta impressa: una signora – un po' agitatella – ha stretto troppo il bicchiere con il tè bollente e l'ha fatto volare in terra, un po' sul suo maglione e un po' sulla sua mano, e anche verso Asia. Asia ha preso un tovagliolo e ha asciugato la mano della signora, che ancora teneva il bicchiere con il tè sopravvissuto. Per sé, non si è degnata di uno sguardo".

L'aiuto ai senzatetto romani

Sono state distribuite nella serata più di settanta coperte, cibi e bevande caldi. L'incontro di tutti i volontari e di coloro che sono stati contattati dall'associazione che ha tenuto le fila dell'intero progetto è avvenuto alle 20:30 della serata di mercoledì 22 dicembre e si è protratto fino a tarda sera, consentendo a tutti di poter distribuire in tranquillità e di poter offrire anche del calore umano a persone abituate non solo al freddo delle strade, ma anche a quello di una vita trascorsa in difficoltà e spesse volte in solitudine.