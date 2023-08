Ashley Olsen è diventata mamma, si chiama Otto ed è il suo primo figlio La ex attrice, gemella di Mary-Kate e sorella di Elizabeth Olsen, ha dato alla luce il suo primo figlio, Otto, nato dal matrimonio con Louis Esner.

La ex attrice Ashley Olsen, estremamente popolare negli anni 2000 insieme alla sua sorella gemella Mary-Kate, ha dato alla luce il suo primo figlio. Si chiama Otto ed è nato dall'unione sentimentale con il marito Louis Esner. A dare la notizia è il solito puntuale magazine di gossip americano, Tmz.

La storia d'amore tra Ashley Olsen e Louis Esner

Ashley Olsen e Louis Esner hanno celebrato il loro matrimonio nel dicembre del 2022, ma i due erano legati sin da ottobre 2017. Louis Esner è il figlio della designer di gioielli Lisa Eisner. I primi avvistamenti della coppia risalgono all'agosto del 2018, successivamente è stata proprio Ashley Olsen a far parlare di un possibile fidanzamento ufficiale nel luglio 2019, ma non in maniera diretta: l'attrice presenziò a una serata di gala a Los Angeles proprio accompagnata da Esner e con un vistoso anello di fidanzamento. I due, infatti, non hanno mai parlato ufficialmente della loro relazione e sono sempre riusciti a mantenere riservati tutti i dettagli. Nel 2021, sono da considerarsi ufficialmente una coppia. Il matrimonio, celebrato in gran segreto, è arrivato a fine anno del 2022.

Ashley Olsen non fa più l'attrice

Ashley Olsen, così come la sua sorella gemella Mary-Kate, non fa più l'attrice, ma è una imprenditrice molto attiva nel campo della moda. L'unica ad aver proseguito, con enorme successo, l'attività è proprio Elizabeth Olsen che grazie al ruolo di Wanda Maximoff è riuscita a occupare tutti i riflettori in famiglia. Riguardo alla scelta di abbandonare il mondo del cinema, Ashley Olsen l'ha raccontata così in occasione della presentazione della nuova campagna del loro marchio di abbigliamento The Row: "Io e mia sorella siamo sempre state persone discrete fin da piccole, questo non ha fatto altro che alimentare certe esigenze anche in quello che presentiamo riguardo le nostre preferenze di design".